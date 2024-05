Vous avez l'intention de vous offrir le MacBook Air M2 ? Si c'est le cas, sachez que Cdiscount a décidé de casser le prix de l'ordinateur Apple grâce à un coupon de réduction que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

Depuis ce mardi 21 mai 2024, Cdiscount propose à ses membres CDAV de bénéficier d'offres attractives sur une sélection d'articles de la marque Apple. Parmi la sélection concoctée par le site e-commerce français, on trouve notamment le MacBook Air M2.

Disponible dans un coloris argent et sa version 8 Go de RAM, l'ordinateur portable signé Apple voit son prix passer de 1082 euros à exactement 973,80 euros avec le coupon APPLE10CD. Le code en question doit être saisi manuellement au cours de l'étape de la commande et est réservé exclusivement aux clients titulaires d'un abonnement Cdiscount à volonté. Pour rappel, le programme CDAV peut être testé gratuitement pendant une durée de quelques jours pour les nouveaux abonnés.

Pour en revenir au successeur du MacBook Air de 2020, il s'agit d'un ordinateur portable équipé d'un écran Liquid Retina rétroéclairé par LED de 13,6 pouces incluant la technologie IPS et une résolution native de 2560 x 1664 pixels. Le modèle 2022 du MacBook Air embarque la puce Apple M2 dotée d'un CPU 8 cœurs, d'un GPU 8 cœurs et du Neural Engine 16 cœurs. Le laptop de la marque à la Pomme dispose aussi d'un espace de stockage de 256 Go en SSD, d'une batterie lithium‑polymère de 52,6 Wh lui assurant une autonomie maximale de 15 heures, d'un port de charge MagSafe 3, d'une prise casque 3,5 mm et de deux ports Thunderbolt/USB 4. Besoin d'en savoir davantage ? Nous vous conseillons de consulter notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air M2.