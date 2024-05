Lenovo Legion 5 Pro (RTX 4070) : le PC portable gaming avec un clavier offert est à prix canon

Cdiscount propose une belle réduction sur le PC portable Lenovo Legion 5 Pro équipé d'une RTX 4070 et d'un processeur très performant. Une réduction supplémentaire s'obtient avec un code promo. Un clavier Legion K500 RGB d'une valeur de 130 € est en plus offert.

On ne présente plus le Lenovo Legion 5 Pro, un PC portable gamer à mi-chemin entre le milieu de gamme et le haut de gamme. Il offre des performances de pointe pour un prix plus avantageux que ce qu'on trouve chez la plupart des concurrents.

Le modèle qui est en promotion sur Cdiscount dispose d'une configuration solide. On y retrouve en effet un processeur Ryzen 7 7745HX associé 16 Go de RAM et à une carte graphique RTX 4070 au maximum de son potentiel avec un TGP de 140W. De quoi joueur sans aucun souci en 1440p sachant que le modèle dispose d'un écran WQHD 165 Hz de 16 pouces (2560 x 1600 px).

Lenovo Legion 5 Pro à bon prix avec un clavier K500 RGB offert

Seul, ce Legion 5 Pro est habituellement vendu 1499 €, mais il est en ce moment à 1299 € sur Cdiscount. Ce qui correspond à une réduction de 200 €. Et comme si cela ne suffisait pas, le site vous offre en plus le clavier gamer mécanique Legion K500 RGB dont la valeur est de 130 €. Le montant total de l'avantage s'élève donc à 330 €.

Le pack est affiché à 1349 € au lieu de 1499 €, mais il est possible de faire baisser le prix de 50 € supplémentaires grâce au code promo ZLAN50. N'oubliez donc pas de le renseigner à l'emplacement prévu à cet effet une fois le produit ajouté au panier.

Si vous recherchez un PC portable gaming avec une RTX 4070, c'est le meilleur rapport performances-prix que vous trouverez en ce moment. Par sa sobriété, ce modèle est aussi parfaitement adapté à ceux qui souhaitent en faire un usage hybride puisqu'il a un look très proche de celui des PC portables bureautiques.