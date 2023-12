Bon plan : le PC portable gaming Asus TUF Gaming F15 avec RTX 3060 à seulement 599 € !

Vous cherchez un bon PC portable gaming sans y laisser un bras ? Ce bon plan est fait pour vous ! Habituellement en vente à 999 € chez Carrefour, l’Asus TUF Gaming F15 passe à moins de 600 € avec la remise de 400 € sur la carte de fidélité. C’est un prix jamais vu pour ce PC portable gamer de 15,6 pouces doté d’une carte graphique RTX 3060.

Un bon PC portable gaming coûte souvent très cher. Pour avoir un prix plus accessible, on doit faire des compromis sur la config. Avec ce bon plan, vous n’avez plus besoin de vous endetter sur plusieurs générations pour avoir une belle fiche technique. Avec la remise sur la carte de fidélité, l’Asus TUF Gaming F15 passe à 599,99 € au lieu de 999,99 € chez Carrefour. À ce prix, il sera difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix !

Le TUF Gaming F15 affiche d’excellentes caractéristiques pour un prix abordable. Il est équipé d’un processeur Intel Core i7 11800H, d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 avec une mémoire dédiée de 6 Go GDDR6, de 16 Go de RAM DDR4 et d’un espace de stockage de 512 Go SSD M.2 NVMe PCIe 3.0. Avec cette configuration, le TUF Gaming F15 est particulièrement adapté pour les tâches bureautiques complexes. Il supporte également les jeux récents les plus gourmands.

Ce PC portable gamer est doté d’une dalle anti-reflets de 15,6 pouces Full HD qui profite d’une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Avec sa batterie longue durée de 90 Wh, et son système de refroidissement efficace et silencieux, vous pourrez jouer de longues heures sans avoir peur d'une surchauffe.

Grâce aux 400 € crédités sur votre carte de fidélité lors de l’achat, vous pouvez l’obtenir à seulement 599,99 € au lieu de 999,99 €. Pour en profiter, il faut vous connecter à votre compte rattaché à votre carte de fidélité. Après avoir mis le PC portable gaming dans votre panier, les 400 € seront automatiquement ajoutés à votre cagnotte