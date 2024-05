Vente anniversaire Godeal24 : Grosses promos sur Office 2021 et Windows OS – Jusqu’à -90% et Office 2021 Pro à partir de 17,25€/PC !

Profitez dès maintenant de la vente d'anniversaire Godeal24 et procurez-vous des logiciels Windows ou Office à prix vraiment mini ! On vous dit tout sur les offres ci-dessous.

Pour célébrer son quatrième anniversaire, Godeal24 propose une vente exceptionnelle avec des prix spéciaux sur les licences MS. Cette vente, qui se déroule du 19 au 26 mai, propose également des packages de clés multiples. Découvrez les offres phares sur les clés MS : obtenez MS Office Professional 2021 à vie pour seulement 27,25€, contre un prix d'origine de 439,99$. Cela représente une économie de plus de 90% ! Pour les entreprises ou les familles, la clé Office 2021 Pro pour 5 PC est plus avantageuse, avec Office 2021 Professional disponible à seulement 17,25€ par PC. Le puissant Office 2021 a besoin du support de Windows OS pour fonctionner correctement ! Si vous utilisez toujours une version plus ancienne du système d'exploitation, saisissez cette opportunité et achetez le dernier Windows 11 Pro à partir de seulement 13,25€. Si vous envisagez d'acquérir une suite logicielle à vie ainsi qu'un système d'exploitation Windows, c'est une excellente occasion de faire des économies. Cette offre à durée limitée prendra fin bientôt ! Notre équipe de service clientèle disponible 24/7 sera là pour vous offrir une assistance gratuite en cas de problème.

Les offres Godeal24 pour sa vente d'anniversaire

Pour booster votre productivité :

Ne vous contentez pas de l'ordinaire avec l'une de ces offres :

Et économisez encore plus avec un pack et le code SGO62 :

Vous en voulez encore plus ? Voici des offres à vous faire tomber la mâchoire :

Profitez aussi de 50% de remise avec le code SGO50 sur les produits suivants :

Finalement, le moyen le plus sûr d'obtenir un outil informatique à prix mini, c'est Godeal24 ! Le site propose des logiciels comme :

Comment effectuer le paiement ?

Dirigez-vous vers la page de paiement, poursuivez en tant qu'invité (ou créez un compte), puis saisissez les “Détails de facturation”.

Veuillez opter pour “CWALLETCO” à ce stade, puis appuyez sur “Poursuivre”.

Examinez attentivement votre commande et cliquez sur “Finaliser l'achat”.

Vous serez ensuite redirigé vers cette page, cliquez sur “Choisir les méthodes de paiement”.

Enfin, vous pouvez décider d'utiliser PayPal pour achever la transaction.

Qui est Godeal24 ?

Tel que déclaré, Godeal24 est un diffuseur mondial de logiciels informatiques avec une politique de tarification très compétitive. Donc, que vous soyez un concepteur de contenu indépendant ou que vous ayez besoin de logiciels de montage vidéo et de retouche d'image, ou encore si vous souhaitez renforcer la sécurité de votre ordinateur avec un logiciel antivirus, nous vous encourageons à consulter toutes les offres de Godeal24 : vous trouverez assurément ce que vous recherchez. Sur Godeal24, les logiciels sont garantis à 100 % d'authenticité. Le site est sécurisé à 100 % et la réception de la clé se fait instantanément par courrier électronique après le paiement. Godeal24 s'engage à fournir un support technique professionnel 24/7 et un service après-vente à vie, et vous pouvez utiliser le produit sans aucun souci !

Contact Godeal24 : [email protected]

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.