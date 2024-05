Un écran PC de la marque Samsung fait l'objet d'un super bon plan chez Rakuten. Par l'intermédiaire du vendeur Boulanger, le moniteur incurvé Samsung Odyssey OLED G8 de 34 pouces peut revenir sous les 720 euros grâce à une double promotion.

En ce mercredi 15 mai 2024 uniquement, le site Rakuten vous permet d'économiser 50 euros pour tout achat supérieur ou égal à 599 euros. Parmi les produits éligibles à l'offre, on peut trouver un très bon moniteur Samsung. Depuis la boutique officielle Boulanger, l'écran PC Samsung Odyssey OLED G8 (référence LS34BG850SUXEN) est à 799 euros au lieu de 1299 euros.

La réduction de 500 euros se fait grâce à une remise immédiate de 34 % de la part du site marchand et avec le coupon RAKUTEN50 qui doit être saisi manuellement durant l'étape du panier. Aussi, il faut savoir que l'article bénéficie d'une offre de remboursement de 80 euros par Samsung (voir conditions). Au total, le Samsung Odyssey OLED G8 est donc au prix de revient de 719 euros.

Présenté en même temps que l’Odyssey OLED G6 et l’Odyssey OLED G9 lors du CES 2024 de Las Vegas, l'Odyssey OLED G8 de Samsung est un moniteur de 34 pouces au format 21/9 avec une définition WQHD de 3440 x 1440 pixels, un taux de rafraîchissement maximal 175 Hz et un temps de réponse de 0.03 ms. L'écran PC dispose d'une qualité d’image optimale grâce au processeur Neo Quantum, d'une dalle OLED incurvée 1800R, de normes HDR (HDR10+ et VESA DisplayPort True Black 400) et de l'AMD FreeSync Premium. Des applications Smart TV, le module sans fil intégré Wi-Fi AC, la technologie Bluetooth 5.2, un port micro HDMI 2.1, un mini DisplayPort, un port USB-C et des effets lumineux avec CoreSync & CoreLighting+ sont de la partie.