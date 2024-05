Besoin d'une souris sans fil pas trop chère ? Profitez vite de ce bon plan Amazon qui vous permet d'avoir le modèle M220 Silent de la marque Logitech à un prix très abordable.

Pour ce deal dédié au monde de l'informatique, Amazon effectue une vente flash sur l'achat d'une souris sans fil signée Logitech. Disponible dans un coloris noir, la M220 Silent est vendue par le géant du commerce en ligne au prix de 14,99 euros au lieu de 17,70 euros. Cela fait une réduction de 15 % par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, même si le montant du produit est inférieur à 35 euros d'achat, la livraison est gratuite en point relais.

Conçue pour les droitiers et les gauchers, la M220 Silent de Logitech est une souris sans fil idéale pour une utilisation de type Bureautique. Elle est équipée d'une technologie de suivi optique avancée capable de convenir à toutes les surfaces. Fournie avec un nano récepteur USB et une pile pré-installée de type AA, la souris de la marque suisse dispose de trois boutons, d'un capteur 1000 PPP, d'une roulette de défilement 2D, d'une portée sans fil de 10 mètres grâce au Bluetooth et une d'une autonomie avoisinant les 18 mois. Compatible sur Windows et sur Mac, la souris Logitech affiche des dimensions de 99 x 60 x 39 mm et un poids de 75,2 grammes.