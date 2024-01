Excellent prix pour ce PC portable ASUS TUF Gaming 15″ avec RTX 3070Ti et Ryzen 7

Superbe offre à saisir sur le site Cdiscount ! Dans son rayon dédié à l'informatique, le site de commerce en ligne propose un bon plan sur un PC portable ASUS de type gaming composé essentiellement d'une carte graphique RTX 3070Ti et d'un processeur AMD Ryzen 7.

C'est dans le cadre des soldes Cdiscount de l'hiver 2024 que le site e-commerce français propose à ses clients de profiter d'un excellent prix pour ce PC portable de type gaming. Affiché en temps normal à 999,99 euros, le PC portable Gamer ASUS TUF Gaming A15 voit son tarif diminuer à 899,99 euros ; soit 100 euros de moins par rapport au dernier prix appliqué avant la réduction.

En plus de la remise, jusqu'à demain soir, les membres du programme Cdiscount à volonté peuvent obtenir un cashback de 50 euros à valoir sur leur prochaine commande (voir conditions). En prenant en compte le bonus tarifaire, le laptop signé revient donc à 849,99 euros.

Tournant sous le système d'exploitation Windows 11 Home, le TUF Gaming A15 de la marque ASUS est un PC portable qui embarque un écran de 15,6 pouces avec une définition en Full HD de 1920 x 1080 pixels, une luminosité d'image à 250 nits et une fréquence de 144 Hz. On retrouve aussi un clavier AZERTY rétroéclairé et un pavé numérique intégré.

Du côté des performances, l'appareil est doté d'un processeur AMD Ryzen 7 6800H, d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 1 To en SSD et d'une autonomie estimée à 6 heures grâce à une batterie Lithium Ion de 90 Wh. Enfin, la connectivité se compose de deux ports USB 3.2 (Gen1), d'un port USB 3.2 Type-C (Gen1), d'un port HDMI 2.0b, du Wi-Fi 6 ax (2×2), du Bluetooth 5.3 et d'un port Ethernet Gigabit.