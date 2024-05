Le nouveau MacBook Air 15 pouces M3 passe à prix canon grâce à cette offre !

Vous souhaitez acheter un nouvel ordinateur et le récent MacBook Air de 15 pouces vous fait de l’oeil ? Ce bon plan devrait vous plaire ! Boulanger propose actuellement un bonus reprise de 150 €, ce qui fait chuter son prix à seulement 1699 € alors qu’il est toujours en vente à 2 059 € sur le site officiel d’Apple.

Le nouveau MacBook Air de 15 pouces est sorti il y a quelques semaines seulement. Il dispose d’une dalle Liquid Retina avec une résolution de 2880 x 1864 pixels. Grâce à ses bords ultra fins, l’écran est plus grand et atteint les 15,3 pouces. En plus de sa webcam Full HD et de son clavier rétroéclairé, ce modèle embarque la puissante puce M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs. Il est aussi équipé de 16 Go de RAM et d’un espace de stockage de 512 Go.

Le processeur est particulièrement économe en énergie, ce qui vous permet d’obtenir une belle autonomie de 18h d’utilisation. C’est donc un modèle haut de gamme qui dispose de caractéristiques qui se rapprochent de plus en plus des MacBook Pro.

Ce bijou technologique a néanmoins un coût conséquent. Il est en effet proposé à 2 059 € sur le site officiel d’Apple, un prix qui ne le rend pas accessible pour toutes les bourses. Mais bonne nouvelle, vous pouvez le trouver à 1849 € seulement sur Boulanger. Et grâce au bonus reprise de 150 €, son prix chute à nouveau pour passer à seulement 1699 €. Si vous souhaitez acheter un MacBook Air léger mais puissant avec un grand écran, ce bon plan est à ne pas manquer !

