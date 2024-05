Une souris gaming sans fil de la marque Logitech est en promotion sur le site Amazon. Actuellement, le modèle Lightspeed de la G G502 X bénéficie d'une réduction de près de 35 % afin de passer sous la barre des 100 euros.

Si vous êtes à la recherche d'une souris gaming sans fil compatible PC ou Mac, alors le bon plan qui va suivre va sûrement attirer votre attention. En ce moment, Amazon effectue une remise de près de 35 % sur l'achat d'une souris signée Logitech.

En effet, la Logitech G G502 X proposée dans sa version Lightspeed et disponible en deux coloris au choix passe de 149 euros à 99 euros grâce à une réduction de 50 euros de la part du site e-commerce. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile, d'une garantie constructeur d'une durée de deux ans et du paiement en plusieurs fois sans frais.

Compatible avec les ordinateurs fonctionnant sous Windows et macOS, la Logitech G G502 X associée au deal Amazon est une souris sans fil pour gamer qui possède un capteur optique HERO 25 000 dpi et la technologie sans fil Lightspeed pour une performance sans aucun temps de latence. On retrouve également 13 boutons programmables avec changement de sensibilité à la volée, des boutons hybrides optique-mécanique Lightforce, une accélération maximale de 40 G, une vitesse maximale de 400 ips et des patins en PTFE. Pour terminer, l'accessoire inclut 5 profils de mémoire intégrés, un port de charge USB-C et une autonomie pouvant atteindre les 140 heures.