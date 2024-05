Galaxy Tab A9+ : belle offre à saisir sur la tablette Samsung avec son chargeur

La Galaxy Tab A9+ devient abordable chez Amazon ! À l'occasion d'une vente flash, la tablette tactile de Samsung accompagnée de son chargeur secteur passe sous les 210 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On vous invite à prendre la direction de la plateforme française d'Amazon pour profiter d'une vente flash sur une tablette Samsung. Proposée en deux coloris au choix, la Galaxy Tab A9+ fournie avec un chargeur secteur de 25W est à 209 euros au lieu de 259,90 euros. À titre d'information, le produit vendu et expédié par Amazon bénéficie de la livraison gratuite à domicile, d'une garantie de deux ans et du paiement en plusieurs fois sans frais.

Sortie au cours de l'année 2023, la Galaxy Tab A9+ est dotée d'un écran TFT LCD de 11 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. La tablette tactile de Samsung liée au bon plan Amazon est aussi équipée d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go extensible jusqu'à 1 To (via une carte microSD non incluse), d'une batterie de 7040 mAh avec la charge rapide, de quatre haut-parleurs et du système Android 13 avec une surcouche Samsung One UI.

Du côté de l'APN, on retrouve un capteur arrière de 8 MP avec autofocus et une caméra frontale de 5 MP. La connectivité sans fil est composée de la technologie Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 5. Enfin, la Galaxy Tab A9+ de Samsung affiche des dimensions de 257.1 x 168.7 x 6.9 mm et un poids de 480 grammes.

À lire également – Meilleures tablettes tactiles : quel modèle acheter en 2024 ?