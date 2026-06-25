Drone DJI Mini 3 Fly More Combo : le pack ultra complet est à -40% pour le Prime Day

Vous cherchez un petit drone pas cher mais complet qui permet de faire des vidéos et photos d’excellente qualité ? Ne cherchez plus, voici une offre immanquable sur le DJI Mini 3 Fly More Combo avec radiocommande RC.

Dji Mini 3 Fly More Combo

Que vous soyez débutant ou un pilote expérimenté qui cherche un drone léger, facile à transporter et performant, le DJI Mini 3 est un excellent modèle. En plus, il est à prix mini sur Amazon pendant le Prime Day.

Nous avons sélectionné pour vous la version Fly More Combo du DJI Mini 3 qui inclut, en plus du drone, la télécommande avec écran intégré DJI RC, 3 batteries, un chargeur USB-C capable de recharger toutes les batteries en même temps et un sac de transport très pratique. Proposé habituellement à 649 €, ce pack est affiché actuellement à seulement 385 € sur Amazon. Et en plus, vous pourrez bénéficier d’un bon d’achat de 15 euros offert.

Mais attention ! Le Prime Day se termine demain. Il ne faut donc pas tarder à passer à l’action. Autre conseil : si vous n’êtes pas déjà membre Prime, vous ne pouvez normalement pas accéder à l’offre. L’astuce est de souscrire à l’offre d’essai gratuite de 30 jours qui est sans engagement. Si finalement les avantages ne vous conviennent pas, vous pouvez tout à fait résilier votre abonnement.

Dji Mini 3 : le drone petit mais costaud

Si vous ne connaissez pas déjà le drone DJI Mini 3, il s’agit d’un modèle compact et très léger puisqu’il ne pèse que 249 g. C’est un gros atout pour pouvoir le transporter partout sans vous encombrer. Mais ce poids de 249 g n’est pas un hasard. En effet, les drones de moins de 250 g peuvent être pilotés légalement sans avoir à passer une formation pour le faire voler.

Petit et léger, le DJI Mini 3 cache bien son jeu puisqu’il est capable de résister à des vents de 38 km/h. En plus, il a une portée de 10 km pour la transmission vidéo. La technologie RTH permet au drone de retourner se poser à son point de départ automatiquement grâce au GPS intégré. C’est très pratique pour les débutants notamment. D’un point de vue autonomie, le pack Fly More permet de voler pendant presque 2 heures en utilisant les 3 batteries.

En ce qui concerne la qualité vidéo et photo, vous disposez d’un capteur CMOS 1/1.3 pouce de 48 MP. Le DJI Mini 3 peut ainsi enregistrer des vidéos en 4K à 60 fps, avec une qualité irréprochable même en basse luminosité. La nacelle est stabilisée sur 3 axes pour obtenir des plans stables, même en cas de rafales.

Dernier point fort du Fly More Combo : la radiocommande DJI RC avec écran intégré. Elle est très simple à utiliser et l’écran intégré signifie que vous n’avez pas besoin de connecter votre smartphone pour pouvoir voir le retour vidéo.


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