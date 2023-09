French Days Cdiscount 2023 : notre sélection des meilleures offres à saisir

L’arrivée de l’automne sonne le début des French Days Cdiscount. Durant cette courte période, le site affiche de belles promotions sur les produits high-tech. Découvrez notre sélection des meilleures offres des French Days sur Cdiscount.

Le top des promos French Days chez Cdiscount

LES FRENCH DAYS SUR CDISCOUNT

Les French Days d’automne ont commencé ce 26 septembre et se termineront le 2 octobre 2023 à 23h59. Durant cette semaine, l'enseigne affiche de nombreux produits en promotion. Si vous souhaitez acheter un smartphone, un PC portable, des objets connectés ou encore une TV, c’est le bon moment ! En profitant des offres dès à présent, vous réaliserez des économies non négligeables. Les membres CDAV bénéficient d’un bonus supplémentaire puisque 5€ sont crédités dans la cagnotte à chaque commande.

Découvrez ici notre sélection des meilleures offres high-tech sur Cdiscount à l’occasion des French Days 2023 de l'automne. Nous mettrons fréquemment à jour cette sélection avec les nouveaux bons plans French Days qui paraîtront tout au long de l’évènement donc n’hésitez pas à venir y jeter un œil régulièrement. Vous pouvez également découvrir notre sélection des meilleures offres des French Days sur Boulanger.

Manette sans fil Xbox Series Robot White à 39,99€ au lieu de 59,99€

Voici une belle promotion qui devrait ravir les gamers. Le prix de la manette sans fil Xbox Series Robot White passe à seulement 39,99 euros. Compatible avec les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC Windows 10 et les appareils Android et iOS, la manette Xbox Series Robot White fonctionne à l’aide du Bluetooth. Elle dispose également d’une prise casque de 3,5 mm pour y brancher un casque.

Les surfaces antidérapantes sur les gâchettes et à l’arrière de la manette facilitent la prise en main pour un contrôle précis. Enfin, le bouton de partage vous permet d’enregistrer et de partager vos contenus.

Disque dur SSD PNY CS900 4To à seulement 154,99€

Les French Days font également fondre le prix des disques durs. Le SSD PNY CS900 de 2,5 ” se retrouve ainsi en promotion chez Cdiscount. Vous pouvez ainsi acheter la version de 4To à seulement 154,99€.

Compatible Windows, Mac OS et Linux, le SSD interne PNY CS900 au format SATA III 6.0 Gb/s de 2,5 pouces a une capacité de 4To. Cet excellent disque dur est à la fois léger et compact. Concernant son débit, le PNY CS900 de 4To est capable d’aller à 560 Mo/s en lecture et 540 Mo/s en écriture.

Apple Watch Series 8 GPS à 349€ au lieu de 499€

Vous cherchez une montre connectée ? C’est le bon moment ! L'Apple Watch Series 8 dans sa version GPS 41 mm rouge est actuellement en promotion sur Cdiscount à l’occasion des French Days. Habituellement en vente à 499€, elle est affichée à seulement 349€.

L'Apple Watch Series 8 est équipée d'un écran Retina OLED LTPO avec un luminosité pouvant aller jusqu’à 1 000 nits. Élégante et puissante, elle dispose d’un processeur S8 SiP bicœur 64 bits qui la rend fluide et réactive. Grâce à son capteur de fréquence cardiaque, elle vous permet de surveiller votre rythme cardiaque en temps réel et vous avertit en cas de variation inattendue. On retrouve aussi un GPS, la boussole, l'altimètre, et divers capteurs qui vous permettent de suivre votre activité physique ainsi que votre santé. Elle est résistante à la poussière et à l’eau jusqu'à 50 mètres.

PC Gaming Asus TUF Gaming F15 à 674,99 €

Le prix des PC gaming est généralement élevé durant les French Days, vous pouvez faire de bonnes affaires. En ce moment, le PC Asus TUF 15 est ainsi affiché à seulement 674,99 € en utilisant le code 25DES299.

L’Asus TUF F15 est équipé d’un processeur Intel Core i5 de 10ème génération à huit cœurs et 16 threads parfaitement taillé pour le gaming. Il intègre 16 Go de RAM, un GPU GeForce RTX 3050 et un taux de rafraîchissement de 144Hz. Son écran de 15,6 pouces Full HD profite d’une résolution de 1920 x 1080 pixels. Enfin, sa batterie de 48Wh vous permet de jouer des heures sans aucune coupure.

À noter : cette version est sans Windows. Il n’y a donc aucun système d'exploitation pré-installé.

Aspirateur sans fil 3 en 1 BISSELL Crosswave (2582Q) à 184,99€ au lieu de 469,99 €

Avec l’aspirateur sans fil 3 en 1 BISSELL Crosswave (2582Q), vous gagnez du temps pour le ménage. En effet, vous n’avez plus besoin d’aspirer et de laver séparément, ce modèle fait tout en un seul passage. Le CrossWave sans fil est ainsi capable d’aspirer, de laver et de sécher toutes vos surfaces. Cet appareil dispose d’un double réservoir amovible, l’un pour l’eau sale, et l’autre pour l’eau propre de 0,82 litre.

Il est également équipé de l’auto-nettoyage pour vous éviter de l’entretien supplémentaire. Enfin, l’aspirateur 3 en 1 profite d’une autonomie de 30 minutes. Habituellement en vente à 469,99 €, alors qu'il était déjà à tarif réduit, son prix chute à seulement 184,99€ en utilisant le code 15DES149.