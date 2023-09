Rue du Commerce : pour les French Days, les prix sont en chute libre

Rue du commerce lance son opération French Days et casse les prix de nombreux produits. On a fait le tour et avons rassemblé pour vous les meilleures offres sur les produits high-tech.

Les French Days de l'automne se déroulent jusqu'au 2 octobre. Le Black Friday à la française nous a réservé de belles surprises. Toutes les enseignes participent à l'événement et Rue du Commerce n'est pas en reste. Découvrez ici les meilleures promos sur les produits high-tech.

Le top des bons plans French Days sur Rue du Commerce

TV QLED Samsung Q60C 2023 à 589 €

Une TV Samsung QLED de 55 pouces à seulement 589 €, c'est la bonne affaire que propose Rue du Commerce sur le modèle Q60C de 2023. Cette TV a été lancée il y a quelques semaines à 999 €. Vous profitez donc d'une réduction de 410 euros.

Cette TV Dual LED et est compatible HDR10+ et et dispose d'une puce Quantum Processor Lite 4K qui gère efficacement la mise à l'échelle. Les images sont de bonne qualité et la partie audio se compose de deux enceintes d'une puissance totale de 20W. Avec la fonctionnalité Q-Symphony, vous pouvez rehausser la partie sonore en y associant une barre de son Samsung.

Xiaomi 13T et 13T Pro dès 499 €

Tout juste lancés, les Xiaomi 13T et 13T Pro bénéficient déjà d'une belle réduction. Cela se passe chez Rue du Commerce dans le cadre des French Days. C'est une double promotion qui commence par une remise immédiate de 100 euros au panier à laquelle s'ajoute un bonus de reprise supplémentaire de 100 euros si vous avez un vieux smartphone à céder.

Somme toute, le Xiaomi 13T vous reviendrait donc à 449 € au lieu de 649 € et le Xiaomi 13T Pro à 699 € au lieu de 899 €. Une belle offre donc pour un smartphone qui a été lancé le 26 septembre 2023 seulement.

Galaxy S23 à 809 €

Le dernier flgaship de Samsung est à bon prix sur Rue du Commerce. Pour les French Days, le Galaxy S23 de 128 Go s'affiche à 809 euros au lieu de 959 euros au lancement. Cela correspond à une réduction de 150 euros.

Si vous avez besoin de plus de stockage, la version de 256 Go est elle aussi en promotion à 869 € au lieu de 1019 euros. C'est 60 euros de plus que la version de base. La réduction proposée ici est aussi de 150 euros.

Galaxy Watch 5 44 mm à 2029

La version Bluetooth de la montre connectée de Samsung avec un boîtier de 44mm profite d'une réduction de 120 euros et voit son prix passer de 329 € à 209 euros sur Rue du commerce. C'est le meilleur prix que vous trouverez sur le web en ce moment hors marché de l'occasion.

La Galaxy Watch 5 est une montre connectée complète qui dispose de différents capteurs : fréquence cardiaque, saturation en oxygène du sang, température corporelle, GPS, boussole, gyroscope, baromètre, etc. Elle offre également une fonction de suivi de sommeil et atteint les 40 heures d'autonomie.

Trottinette électrique Urban Glide Ride 100S à 239 €

Si vous voulez profiter des French Days pour acheter une novelle trottinette électrique, le modèle Ride 100S du français Urbanglide est à moins de 250 euros sur Rue du Commerce. Vendue en temps normal à 300 euros, ce qui est déjà un prix très accessible, vous pouvez l'avoir en ce moment à seulement 239 euros.

Cette trottinette offre une autonomie de 35 km, dispose de grandes roues de 10 pouces. Elle est capable d'atteindre la vitesse maximale règlementaire de 25 km/h et se charge intégralement en 5h environ. Sa charge utile est de 120 kg.