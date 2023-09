French Days PC portables, SSD et accessoires informatiques : notre sélection des meilleurs bons plans

Vous souhaitez acheter un nouveau PC portable ou des accessoires informatiques ? C’est le bon moment ! À l’occasion des French Days de l'automne 2023, vous pouvez trouver des PC portables gamer ou bureautique en promotion. Voici notre sélection des meilleurs PC portables et périphériques à prix réduit.

Notre sélection des meilleures offres French Days 2023 sur les PC portables et accessoires

Les French Days se déroulent cet automne du 26 septembre au 2 octobre inclus. Durant cette courte période, les sites de e-commerce cassent les prix sur les PC portables et les accessoires informatiques. Vous cherchez un PC gamer en promotion ? Vous voulez un nouveau PC portable pour travailler ? Vous souhaitez des équipements pour votre ordinateur ? Découvrez ici notre sélection des meilleures offres du moment.

Durant les French Days, le rayon informatique affiche de belles réductions. Si vous cherchez un nouveau PC portables pour de la bureautique ou du gaming, ou si vous souhaitez simplement acheter de bons équipements pour compléter votre set-up, vous trouverez ici ce qu’il vous faut.

Les meilleures offres French Days du rayon informatique

Dans notre sélection, nous avons par exemple retenu le PC gamer Asus TUF Gaming F15, affiché à 674,99 € au lieu de 849,99 € en utilisant le code 25DES299 sur Cdiscount. Ce PC portable de 15,6 pouces Full HD (1920 x 1080 pixels) est vendu sans Windows. Il a l’avantage de ne pas être cher, tout en présentant des caractéristiques intéressantes. Il est ainsi équipé d’un processeur Intel Core i5 de 10ème génération à huit cœurs et 16 threads. Il intègre 16 Go de RAM, un GPU GeForce RTX 3050 et un d'un écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Si vous souhaitez une machine plus puissante et plus rapide, le PC portable gamer HP Victus est à 974,99 € au lieu de 1299 € avec le code avec le code 25DES299 sur Cdiscount. Ce modèle, équipé d’un écran de 16,1 pouces, d’un processeur Intel Core i5-13500H de 13ème génération et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 est capable de faire tourner n'importe quel jeu en Full HD dans d'excellentes conditions. L'expérience de gameplay est fluide et agréable.

Si vous voulez un PC portable pour faire de la bureautique ou pour les études, Boulanger propose un pack contenant l’ordinateur portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 + le sac de transport + une souris à seulement 449 €. Doté d’un écran de 15,6 pouces Full HD (1920 x 1080 pixels), d’un processeur Intel Core I3-N305 et de 8 Go de RAM, l’IdeaPad Slim 3 est à la fois réactif et multitâche. Il dispose de performances suffisantes pour travailler et pour le divertissement multimédia.

Avec un plus grand budget, vous pouvez acquérir l’Asus Zenbook S 13 Oled à un bon prix. Actuellement en promotion à 1299 € au lieu de 1499 € chez Boulanger, c’est un PC portable qui offre de très belles caractéristiques pour effectuer des tâches plus poussées. Il est doté d’un écran QLED de 13 pouces (2880 x 1800 pixels), d’un Intel Core i7 1355U et de 16 Go de RAM.

Les French Days sont également l’occasion de faire le plein de bons plans sur les périphériques. Si vous voulez un nouveau clavier, une nouvelle souris ou un SSD, c’est le bon moment ! Rue du Commerce propose par exemple le pack Corsair contenant un clavier gamer RGB, un tapis de souris gaming et la souris M65 ELITE à 149 €. De même, Amazon affiche le SSD Samsung 980 Pro 2 To à seulement 114 €. Compatible PS5, ce SSD peut aussi bien servir de stockage d'extension pour votre console que pour votre ordinateur. C'est un modèle PCIe 4.0 qui affiche une vitesse de lecture allant jusqu'à 7000 Mo/s. Il est vendu avec son dissipateur thermique.

