French Days Boulanger : découvrez les meilleures offres de l’automne

L’édition automnale des French Days vient de démarrer et se déroule jusqu’au 2 octobre 2023. Comme d’habitude, Boulanger fait partie des enseignes participantes. On a sélectionné pour vous les meilleures offres des French Days sur la boutique en ligne.

Les French Days de la rentrée se déroulent cette année du 26 septembre au 2 octobre 2023. C’est l'occasion de réaliser des économies sur l’achat de nombreux produits. On vous propose ici une sélection des meilleures offres high-tech disponibles chez Boulanger. Notez que le marchand propose une réduction systématique de 20 € pour les produits dont le prix est d'au moins 300 €. La remise s'effectue au panier et s'ajoute à celle déjà appliquée à la base.

Boulanger : les meilleures offres des French Days de septembre 2023

Tablette XIAOMI Redmi Pad 128Go à 249 € au lieu de 299 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE

C’est une tablette d’un excellent rapport qualité prix. La Xiaomi Redmi Pad est encore moins chère sur Boulanger pendant les French Days. Elle est affichée à 249 € au lieu de 299 €.

Cette tablette dispose d’un écran de 10,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Son processeur Helio G99 offre des performances plus que correctes pour un usage confortable au quotidien. Il est épaulé par 4 Go de mémoire vive et 129 Go de stockage interne. Un port microSD permet d’ajouter jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire.

Galaxy S23 Ultra 256 Go à 1179 € au lieu de 1419 €

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L’OFFRE

Le Galaxy S23 Ultra fait l’objet d’une réduction de 240 € pendant les French Days sur Boulanger. Au lieu de 1419 € à son lancement il y a quelques mois, le smartphone de Samsung est à 1179 € en ce moment. Cela comprend la réduction de 20 € au panier. Notez que le S23 Ultra peut vous revenir beaucoup moins cher avec la reprise de votre ancien smartphone.

Le Galaxy S23 Ultra est le modèle le plus avancé des smartphones haut de gamme Samsung de 2023. Il dispose d’une version optimisée du Snapdragon 8 Gen 2 épaulée par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est l’un des meilleurs smartphones pour la photo en 2023 et il dispose d’une batterie de 5000 mAh offrant jusqu’à 2 jours d’autonomie. Sa charge rapide est d’une capacité de 45W.

Montre connectée Samsung Galaxy Watch5 Pro Titane+ Buds 2 à 329 € au lieu de 469 €

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L’OFFRE

La montre connectée de Samsung est ici proposée en pack avec ses écouteurs Galaxy Buds 2 au prix de 329 € au lieu de 469 €, ce qui correspond à une réduction de 140 euros. Notez que le pack est déjà à un bon prix à la base sachant que 469 euros, c’est le prix de la montre seule et que les écouteurs coûtent environ 140 euros habituellement.

TV SAMSUNG OLED S90C 55″ 2023 à 1470 € au lieu de 1790 €

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L’OFFRE

Si vous voulez profiter des French Days pour acheter une TV OLED, le modèle S90C de 55 pouces signé Samsung fait l’objet d’une réduction de 320 € et voit ainsi son prix passer de 1790 € à 1470 € (dont 20 € de remise au panier). C’est une remise non négligeable que propose Boulanger sur cette TV lancée il y à seulement quelques mois.

Ce modèle est un concurrent direct de la LG OLED C3. Les TV OLED de Samsung ont la particularité d’utiliser des filtres Quantum Dots qu’elles héritent des modèles QLED, ce qui permet d’optimiser la luminosité et la pureté des couleurs. Cette TV dispose de 4 ports HDMI 2.1 avec une fréquence de rafraichissement allant jusqu’à 144 Hz.

TV SAMSUNG The Frame LS03B 55″ 2023 à 999 € au lieu de 1299 €

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L’OFFRE

Le dernier modèle de la gamme The Frame, le LS03B de 2023 voit son prix chuter de 320 € sur Boulanger à l’occasion des French Days. Au lieu de 1299 €, la TV Samsung est à 979 € sachant que 20 euros de réduction sont appliqués au panier.

La TV The Frame TQ55LS03B de Samsung, comme tous les modèles de la gamme, est conçue pour se fixer au mur tel un tableau d’art. C’est une TV QLED avec une excellente qualité d’image, une partie audio de qualité et elle dispose d’un port HDMI 2.1 avec une fréquence de rafraichissement allant jusqu’à 120 HZ. C’est une TV polyvalente donc qui est ici vendue dans sa version de 55 pouces.

ASUS Vivobook S13 OLED à 1279 € au lieu de 1499 €

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L’OFFRE

Ce ultrabook bénéficie d’une réduction de 320 € pendant les French Days sur Boulanger. Son prix passe ainsi de 1499 € à 1279 €. En réalité, la remise est bien plus importante sachant que ce modèle coûte 1799 € en temps normal et c’est à ce prix qu’il est affiché chez plusieurs concurrents.

Ultrabook puissant, fin et de toute dernière génération, l’ASUS Vivobook S13 est un PC portable haut de gamme qui dispose d’un écran OLED compact de 13 pouces de définition 2880 x 1800 px. Son processeur Intel Core i7 1355U (13e génération) est épaulé par 16 Go de RAM et un stockage SSD PCIe de 512 Go.