French Days Fnac Darty 2023 : les offres à ne pas manquer

Le groupe Fnac Darty propose des offres intéressantes dans le cadre des French Days de l'automne. Vous découvrirez ici un condensé des meilleures offres sur les produits high-tech.

Les French Days sont en cours et nous voyons passer de belles offres sur de nombreux produits. Si vous souhaitez profiter de l'événement pour faire de bonnes affaires, le groupe Fnac et Darty a préparé quelques pépites que nous avons identifiées pour vous. Smartphones, objets connectés, casques et écouteurs, TV et produits d'entretien de la maison… voici notre sélection des meilleures offres high-tech chez Fnac et Darty pendant les French Days.

Notez que pour les adhérents, la Fnac propose une promotion spéciale qui leur permet de profiter de 15 € de réduction des 100 € d'achat et de 40 € de réduction dès 400 €. Il faut pour cela renseigner le code promo FRENCH. Ce code est donc utilisable uniquement par les adhérents disposant d’une carte en cours de validité.

French Days Fnac et Darty : notre sélection des meilleures offres

Pack Xiaomi Redmi Note 12 Pro + écouteurs Redmi Buds 4 Lite à 299 € au lieu de 399 €

Le Redmi Note 12 Pro, l'un des smartphones phares du catalogue de Xiaomi en 2023 est en promotion pendant les French Days. Il passe non seulement de 399 € à 299 €, mais la Fnac vous offre en plus les écouteurs Redmi Buds 4 Lite. C'est donc un double avantage qui rend l'offre encore plus intéressante.

On ne présente plus le Redmi Note 12 Pro. Il offre l'un des meilleurs rapports qualité prix du marché. Si vous recherchez un smartphone à moins de 300 € offrant une expérience satisfaisante aussi bien en termes de performances, de photo que d'autonomie et de recharge, c'est une valeur sûre. Et dans le même temps, plusieurs autres smartphones Xiaomi sont en promotion sur le site de la Fnac

Sélection de smartphones Xiaomi en promotion.

Honor 90 Lite, Magic 5 Pro et bien d'autres dès 229 €

Plusieurs smartphones Honor sont en promotion sur le site de la Fnac pendant les French Days. Vous pouvez y retrouver le Honor 90 Lite à 229 € au lieu de 299 € au lancement avec les écouteurs Honor Earbuds X3 Lite offerts. Le Honor Magic 5 Lite, l'un des meilleurs smartphones milieu de gamme du marché est à 299 € au lieu de 379 €.

Sur le terrain du haut de gamme, il y a l'incontournable Honor Magic 5 Pro à qui fait l'objet d'une réduction de 100 € qui fait passer son prix de 999 € à 899 €. C'est l'un des meilleurs smartphones premium du marché en 2023.

iPhone 14 Pro 256 Go à 1149 € au lieu de 1259 € sur Fnac et Darty

La série iPhone 15 vient tout juste de sortir et cela fait l'affaire de ceux qui souhaitent acheter les modèles de la génération précédente à bon prix. La Fnac et Darty profitent des French Days pour faire chuter le prix de l'iPhone 14 Pro dans sa variante avec 256 Go de stockage. Il est à 1149 € en ce moment au lieu de 1259 €, et ce, sachant qu'il avait été lancé à 1479 € l'année dernière. C'est donc une bonne affaire à ne pas manquer.

Et si vous recherchez des iPhone à des prix encore plus accessibles, La Fnac propose plusieurs autres offres sur des modèles allant de l'iPhone 13 à l'iPhone 14 Pro Max. A vous donc de choisir le modèle qui vous convient le mieux.

Sélection d'iPhone en promo sur la Fnac

Casque Sony WH-1000WM5, Beats Studio 3, écouteurs Galaxy Buds 2 Pro en promo

La catégorie des casques et écouteurs sans fil n'échappe pas aux offres des French Days de septembre 2023 chez Fnac/Darty. Plusieurs modèles parmi les plus populaires du marché sont moins chers en ce moment. On peut citer entre autres, le casque Sony WH-1000XM5 à 349 € au lieu de 419 €, le casque Beats Studio 3 qui est à moitié prix à 199 € ou encore les Galaxy Buds 2 Pro de Samsung qui sont à 110 € (dont 50 € de bonus reprise).

En parallèle, le casque sans fil Sennheiser HD 458BT, l'un des meilleurs de sa catégorie est lui aussi à moitié prix chez Fnac et Darty. Il est en effet affiché à 99 € au lieu de 199 € sur les deux boutiques en ligne.

TV OLED Samsung S92C de 55 pouces à 1479 € au lieu de 1769 €

On termine par cette offre TV qui devrait intéresser ceux qui sont à la recherche d'un modèle OLED. Samsung tisse sa toile sur ce segment qu'il a pendant longtemps délaissé au profit de LG. Le modèle proposé ici en promotion est le S92C de 55 pouces qui est une concurrente directe de la LG OLED C3.

Le téléviseur est proposé à 1479 € au lieu de 1769 € sachant qu'il a été lancé il y a seulement quelques semaines. Ce modèle est une version modifiée du S90C de 2023 aussi, mais avec une meilleure qualité de son. Pour ce qui est des images, Samsung s'appuie sur une combinaison des filtres Quantum Dots et de la technologie OLED pour un écran plus lumineux et avec des couleurs plus pures. Cette TV est polyvalente et adaptée aussi bien pour le cinéma, le sport et les jeux vidéo.