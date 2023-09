French Days Amazon : le top des offres à saisir maintenant

Pendant les French Days, Amazon s'aligne sur ses concurrents et propose de nombreuses offres même si la boutique ne participe pas officiellement à l'événement. Nous avons déniché pour vous des offres très intéressantes à découvrir ici.

Les offres promotionnelles vont s'enchaîner alors qu'on aborde la dernière ligne droite de 2023. Les French Days de l'automne lancent les hostilités en attendant le Prime Day et le Black Friday. Si vous voulez en profiter pour faire de bonnes affaires, découvrez ici les meilleures offres du moment sur Amazon. Les French Days de l'automne 2023 se déroulent aussi chez Boulanger, Cdiscount, Fnac/Darty ou encore sur Rue du Commerce.

Le top des offres Amazon pendant les French Days

Pack Xbox Series S + EA Sports FC 24 à 269 €

La Xbox Series S est disponible à bon prix pendant les French Days sur Amazon. Il s'agit même d'un pack contenant aussi le jeu EA Sports FC 24, mais aussi le contenu Chasseur doré qui permet de bénéficier de neuf produits cosmétiques ainsi que de la monnaie virtuelle pour les jeux Fortnite, Rocket League et Fall Guys. L'ensemble est vendu à 269,99 € sachant que la console seule coûte 300 € en temps normal.

Et si vous n'êtes pas un fan de simulation de foot, le pack Chasseur doré de la Xbox Series S sans EA Sports FC 24 est à seulement 239 €, produit vendu et expédié par Amazon UK sans frais supplémentaires.

Apple Watch Series 8 à 389 €

Au lieu de 500 € au lancement, la montre connectée Apple Watch Series 8 est à 389 € en ce moment sur Amazon. Ce prix s'applique à la version de 41 mm (Bluetooth). Pour 30 € de plus, soit 419 €, vous pouvez vous offrir la version de 45 mm qui avait été lancée à 540 €.

Pour rappel, l'Apple Watch Series 8 dispose d'un écran Retina OLED LTPO dont la luminosité atteint les 1 000 nits, de quoi avoir une parfaire visibilité même en plein soleil. Elle offre une myriade de fonctionnalités pour le suivi de vos activités physiques, mais aussi pour obtenir de précieuses informations sur votre santé.

Honor Magic 5 Lite à 270 €

Le Honor Magic 5 Lite est une version allégée du Magic 5 Pro. Ce smartphone offre un excellent rapport qualité prix à la base, mais il est possible de l'acheter encore moins cher sur Amazon en ce moment. Son prix est en effet de 270 € sachant que le smartphone a été lancé cette année à 379 €. Vous bénéficiez donc d'une réduction de 110 €.

Ce smartphone dispose d'un écran AMOLED à bords incurvé de 6,6 pouces, ce qui lui confère une apparence premium que l'on retrouve d'habitude sur les smartphones haut de gamme. L'écran est de définition Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et une fréquence de rafraichissement de 120 Hz.

Le Magic 5 lite embarque un SoC Snapdragon 695 épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Sa batterie de batterie Li-ion de 5100 mAh est compatible avec une charge rapide de 40W . Enfin, la partie photo est de bonne facture pour son prix.

Xiaomi 12X à 449 €

Vous recherchez un smartphone haut de gamme sous la barre des 500 € ? Le Xiaomi 12X est l'une des meilleures offres que nous avons identifiées sur les smartphones pour les French Days. Amazon le propose en ce moment à 449 € au lieu de 799 €. Il est presque à moitié prix.

Ce smartphone est une version légèrement modifiée du Xiaomi 12X. Son SoC Snapdragon 870 est épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Son processeur est donc moins puissant que celui du Xiaomi 12, mais il s'agit d'une puce haut de gamme. Pour le reste, les deux smartphones partagent globalement les mêmes caractéristiques.

SSD Samsung 980 Pro 2 To à 114 €

Ce bon plan concerne le Samsung 980 Pro, le SSD PCIE 4.0 qu'on ne présente plus. Dans sa version avec 2 To de stockage, il est affiché à 114 € sur Amazon sachant qu'on le trouvait il y a quelques mois à 225 euros et qu'il a été à plus de 400 €.

Notez que le SSD en promo est livré sans dissipateur, mais cela ne vous empêche pas de l'utiliser avec une PS5 puisqu'il est compatible avec la console. On vous recommande tout de même d'y associer un dissipateur M2 universel. On en trouve dans le commerce pour une dizaine d'euros.

Ce SSD offre des vitesses de transfert allant jusqu'à 7000 Mo/s en lecture et 5000 Mo/s en écriture. Son TBW est de 1200 To et la garantie constructeur est de 5 ans.

iPhone 14 128 Go à 819 €

L’iPhone 14 est à 819 € sur Amazon dans sa version de 128 Go. Pour rappel, le smartphone avait été lancé l'année dernière à 1019 €. Il est donc 200 euros moins cher alors que l'iPhone 15 vient tout juste de sortir. Pour ce qui est de ses caractéristiques, l'iPhone 14 embarque un écran OLED de 6,1 pouces et le SoC Apple A15 accompagné de 6 Go de mémoire vive.

iPhone 14 Pro 128 Go à 1079 €

Si vous préférez l'iPhone 14 Pro, il est aussi moins cher sur Amazon pendant les French Days. Son prix est de 1079 € au lieu de 1329 € au lancement (128 Go). Là encore, la décote est considérable et surprenante pour un iPhone. C'est donc une opportunité à ne pas manquer. La version de 256 Go quant à elle est à 1149 € au lieu de 1459 €.

Rappelons-le l'iPhone 14 Pro n'a pas grand-chose à envier à l'iPhone 15 Pro. Il dispose comme ce dernier de la nouvelle pilule dynamique qui remplace l'encoche traditionnelle. Son écran est de grande qualité et la partie photo est excellente comme d'habitude.