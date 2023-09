French Days : les meilleures offres sur les smartphones sont ici

Les French Days, c'est aussi l'occasion d'acheter un nouveau smartphone à bon prix. iPhone 14 Pro, Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra… de nombreux modèles font l'objet de réductions chez les différents marchands. On a sélectionné pour vous les meilleures offres.

Si vous souhaitez profiter des French Days pour acheter un nouveau smartphone, on a fait le tour et déniché les meilleures promos du moment. Vous trouverez sans doute votre bonheur dans notre sélection de bons plans. Des offres qui sont à retrouver chez Boulanger, Cdiscount, Amazon ou encore Fnac/Darty pendant ces French Days de l'automne 2023.

Le top des offres French Days sur les smartphones

Pack Xiaomi Redmi Note 12 Pro + écouteurs Redmi Buds 4 Lite à 299 € au lieu de 399 €

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L'OFFRE

Le Redmi Note 12 Pro est à 299 € au lieu de 399 € chez la Fnac pendant les French Days. Le smartphone est proposé ici en pack avec les écouteurs Redmi Buds 4 Lite. Ces derniers sont ainsi offerts en plus des 100 € de réduction sur le smartphone.

Le Redmi Note 12 Pro n'est plus à présenter. Ce smartphone a la particularité d'offrir un excellent rapport qualité prix et fait partie des meilleurs du marché dans cette catégorie. Et si

Sélection de smartphones Xiaomi en promotion

Samsung Galaxy A34, A54, S23 à S23 Ultra en promotion dès 249 € sur Fnac

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L'OFFRE

Plusieurs smartphones Samsung sont en promotion sur le site de la Fnac pendant les French Days. C'est le cas du Galaxy A34 qui est à 349 € au lieu de 399 €, le A54 à 429 € au lieu de 499 €. Le Galaxy S23 Ultra 256 Go en ce qui le concerne fait l'objet d'une réduction de 220 euros et voit son prix passer de 1419 € à 1199 €.

Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro dès 469 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER ACHETER LE PIXEL 7

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PIXEL 7 PRO

À l'approche de la sortie du Pixel 8, les Pixel 7 et 7 Pro sont moins chers que jamais. Si vous recherche la bonne opportunité pour vous offrir l'un de ces smartphones de Google, cette offre est à ne pas rater. Le Pixel 7 Pro est affiché en ce moment à 689 € au lieu de 899 € sur Amazon. Le Pixel 7 standard en ce qui le concerne est à 469 € au lieu de 649 €.

Honor 90 Lite, Magic 5 Pro et bien d'autres dès 229 €

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES OFFRES

Honor propose des smartphones d'un excellent rapport qualité prix. C'est le cas du Honor 90 Lite et du Magic 5 Lite qui, malgré leurs prix déjà très attractifs à la base font l'objet d'une réduction de plusieurs dizaines d'euros sur le site de la Fnac. Le premier est à 229 € au lieu de 299 €, avec les écouteurs Honor Earbuds X3 Lite offerts. Le Honor Magic 5 Lite en ce qui le concerne est à 299 € au lieu de 379 €. Et si vous visez plutôt le haut de gamme, le Honor Magic 5 Pro profite d'une réduction de 100 € qui fait passer son prix de 999 € à 899 €.

iPhone 14 128 Go à 819 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER CHEZ AMAZON

L’iPhone 14 n'aura jamais été aussi abordable. Le smartphone Apple est à 819 euros chez Amazon pour les French Days au lieu de 869 €, et ce, sachant qu'il avait été lancé l'année dernière à 1019 €. Pour rappel, ce smartphone dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces et est animé par le SoC Apple A15 Bionic épaulé par 6 Go.

Pour ce qui est des capteurs photo, l’iPhone 14 dispose d'un module principal de 12 MP (grand angle) et d'un capteur ultra grand-angle de 12 MP aussi. À l'avant, on retrouve un capteur selfie de même définition. Enfin, l’iPhone 14 a introduit une nouvelle fonctionnalité utile dédiée à la sécurité. Il s'agit de la fonction Crash Detection qui détecte automatiquement les accidents de la route et prévient vos proches.

iPhone 14 Pro 128 Go à 1079 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER CHEZ AMAZON (128 Go)

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER CHEZ AMAZON (256 Go)

La version Pro de l'iPhone 14 Pro est elle aussi en promotion sur Amazon à 1079 euros dans sa version 128 Go au lieu de 1329 € au lancement. Si vous avez besoin de plus de stockage, la version de 256 Go est à 1149 € en ce moment au lieu de 1459 €. L’iPhone 14 Pro marque une rupture par rapport à ses prédécesseurs en devenant le premier iPhone de ces dernières années à abandonner l'encoche au profit d'une nouvelle pilule dynamique.

Son écran de type OLED LTPO est d'une diagonale de 6,1” avec taux de rafraichissement de 120 Hz qui peut descendre jusqu'à 1 Hz selon le contexte. Le smartphone dispose de la puceApple A16 Bionic gravé en 4 nm. Il dispose de trois capteurs pour la partie photo : un module principal grand-angle de 48 MP, un module ultra grand-angle de 12 MP et d'un téléobjectif de même définition.