French Days casques audio et écouteurs sans fil : le top des promos

On a sélectionné pour vous les meilleures offres sur les casques audio et écouteurs sans fil à l'occasion des French Days. Les boutiques du web proposent des réductions intéressantes sur différents types de modèles, avec ou sans réduction de bruit active.

French Days : les meilleurs bons plans sur les casques audio et écouteurs sans fil

Depuis le début des French Days de la rentrée, nous avons identifié plusieurs promotions sur les écouteurs sans fil et casques audio. C'est l'occasion de vous offrir un nouvel accessoire audio à prix réduit. Sur cette page, nous avons rassemblé pour vous les meilleurs bons plans du moment.

Des réductions à ne pas manquer sur les casques audio et écouteurs sans fil

Comme vous pouvez le voir, il y a des offres sur différents produits audio. On commence par le populaire casque gamer Corsair HS70 Pro qui est à 60 € sur Darty pendant les French Days alors qu'il est proposé en temps normal à 110 €. Si vous cherchez un casque audio sans fil à petit prix, c'est une excellente occasion, mais il y a aussi le Jabra Elite 45h en promo.

C'est un casque audio plus grand public que vous pouvez acheter à seulement 49,99 € chez la Fnac et Darty dans le cadre des French Days. Le très particulier écouteur sans fil Nothing Ear (1) lancé récemment voit son prix descendre à 77 € chez Cdiscount au lieu de 100 €. Pour profiter de ce prix, il faut attendre qu'un pop-up de réduction personnalisé s'affiche.

Ensuite, Darty propose 100 € de réduction sur le casque audio Bose Soundlink II qui est à 130 € au lieu de 230 € pour les French Days. Au nombre des autres produits populaires en promotion, vous avez les AirPods 3 à seulement 179 €, mais aussi les tout récents AirPods Pro de 2e génération qui sont déjà en promotion. Ils sont disponibles sur LeClerc à 269 € au lieu de 299 €. C'est une occasion à saisir très vite.

Enfin, il y a aussi les casques audio à réduction de bruit active Bose 700, Sony WH-1000XM4 ou encore les AirPods Max d'Apple à des prix intéressants pendant les French Days.

