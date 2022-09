French Days forfait mobile 2022 : le top des offres pour réaliser des économies

Les French Days vous permettent aussi de prendre un nouveau forfait mobile tout en réalisant d'importantes économies. On a sélectionné pour vous les meilleures offres.

French Days 2022 : les meilleures bons plans sur les forfaits mobiles

Toutes les boutiques en ligne proposent de nombreuses offres promotionnelles pour cette nouvelle édition des French Days d'automne. Les forfaits mobiles n'échappent pas à ces bons plans de la rentrée.

Après notre sélection des meilleurs smartphones en promo pour les French Days, nous avons donc sélectionné pour vous les meilleures opportunités du moment pour souscrire à un nouveau forfait mobile pas cher. Cdiscount Mobile, Auchan Mobile ou encore NRJ Mobile sont notamment engagés dans la bataille des French Days.

Cdiscount mobile 50 Go à 7,99 € ou 100 Go à 10,99 €, pas seulement la première année

Pour les French Days, Cdiscount Mobile propose plusieurs forfaits mobiles, dont celui de 50 Go à 7,99 € par mois. Jusqu'au 27 septembre 2022, le forfait mobile 50 Go est donc à moins de 8 € pour une durée illimitée. En d'autres termes, le prix ne montera pas après un an. Le forfait étant sans engagement, vous pourrez l'arrêter à n'importe quel moment sans frais.

En plus des 50 Go de data par mois, ce forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, dans l’Union européenne et dans les DOM. Vous profitez également d'une enveloppe data de 11 Go en itinérance sur l'Europe et les DOM. Pour 3 € de plus, soit 10,99 € par mois, vous avec un forfait de 100 Go au lieu de 50 Go.

Auchan Mobile : 60 Go à 8,99 €

Auchan Telecom propose une offre French Days comportant une enveloppe data confortable de 70 Go pour seulement 7,99 € par mois. Ce tarif réduit est valable sans limite de durée. Vous pouvez donc profiter de ce tarif pour aussi longtemps que vous le souhaitez. Et le résilier à n'importe quel moment sans frais puisqu'il est sans engagement.

Vous consommez moins de data en général ? Le forfait 20 Go à 5,99 € pourrait vous intéresser. Il est moins cher et comporte une enveloppe raisonnable pour un usage sur mobile. Prévoyez 10 € à la souscription pour la carte SIM. Vous avez jusqu'au 10 mai 2022 pour profiter de ce bon plan.

NRJ Mobile 70 Go à 9,99 € ou 120 Go à 13,99 €, pas seulement la première année

Chez l'opérateur virtuel NJR Mobile, un forfait 70 Go (4G) est affiché à 9,99 € par mois sans limite de durée. Le prix ne changera donc pas après 6 ou 12 mois. Si vous voulez plus de data, il y a le forfait 120 Go qui vous coûtera 4 € de plus, soit 13,99 € par mois. Tous deux incluent les appels, SMS et MMS illimités, mais aussi 12 et 13 Go en roaming dans l'Europe et les DOM. Enfin, il faut également prévoir 10 € à la souscription pour la carte SIM triple découpe.

Forfait Free Mobile de 100 Go à 13,99 € par mois

Free Mobile propose une série limitée de 100 Go à 13,99 € par mois. Pour les French Days, cette offre vous permet de profiter d'une enveloppe data confortable. La date limite pour y souscrire est fixée au 4 octobre 2022. Pour les 12 premiers mois, le client paie 13,99 € pour 100 Go de data en 4G. Après cette période, l'enveloppe data passe à 210 Go en 5G pour 19,99 € par mois.

Et si vous avez un abonnement Freebox, c'est 15,99 € par mois ou 9,99 € par mois pour ceux qui ont une Freebox Pop. Les appels et SMS sont illimités sont également inclus. Hors de la France métropolitaine, vous bénéficiez de 8 Go de data par mois (Europe et DOM).