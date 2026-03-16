Sony, Bose, JBL : ces ventes flash Boulanger font chuter les prix du son, mais il faut faire vite !

Boulanger lance une vague de promotions dans la catégorie son, pour une durée limitée. Ce lundi 16 mars 2026, des casques, écouteurs, enceintes Bluetooth et barres de son haut de gamme profitent de réductions exceptionnelles, grâce notamment à un code promo.

Si vous envisagez de changer d’équipement audio, Boulanger organise une vente flash sur de nombreux produits de la catégorie. Casques, écouteurs, enceintes ou encore des barres de son signées de plusieurs marques parmi les plus appréciées du marché : Sony, Bose ou encore JBL, pour ne citer qu’elles.

Pour certains de ces produits, vous pouvez cumuler une double réduction. Boulanger propose en effet une première remise à laquelle s’ajoute le code promo VF30 qui vous donne droit à 30 € de réduction supplémentaire dès 300 €. Voici notre sélection des offres qui valent le détour.

Des casques, écouteurs et enceintes Bluetooth à prix cassé chez Boulanger

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Plus que quelques heures pour profiter de ces offres exceptionnelles

Le code promo VF30 expire ce lundi 16 mars 2026 à 23h59. Si l’une de ces offres vous intéresse, c’est maintenant qu’il faut y aller. Cette sélection inclut plusieurs produits phares des marques leaders sur le marché de l’audio.

Si vous recherchez un casque, l’incontournable Sony WH-1000XM6 voit son prix chuter de 100 €, dont 30 € avec le code VF30. C’est une excellente opportunité qu’offre Boulanger pour l’acheter beaucoup moins cher. Chez Bose, les modèles QuietComfort et QuietComfort Ultra bénéficient d’offres tout aussi intéressantes.

Le modèle standard est affiché à 199,99 € au lieu de 299,99 €. Si vous préférez la version Ultra, plus aboutie, elle est à 299,99 € au lieu de 399,99 €. Dans les deux cas, le seuil des 300 € pour profiter du code VF30 n’est pas atteint, mais vous bénéficiez quand même d’une réduction de 100 € grâce à la réduction de base.

Pour les amateurs de home cinéma, Boulanger propose de belles réductions de prix sur plusieurs barres pour lesquelles vous pouvez profiter de la réduction supplémentaire de 30 € dès 300 € d’achat avec le code VF30. Il s’agit des Samsung HW-Q995F, Bose Soundbar Ultra ou encore de la JBL Bar 1000 MK2. Elles offrent toutes un son de qualité pour une expérience immersive digne d’une salle de cinéma.