Boulanger n’a pas dit son dernier mot pour les soldes d’été : les meilleures offres à saisir maintenant

Les soldes d’été se poursuivent chez Boulanger, avec des réductions importantes sur une nouvelle sélection de produits. Smartphones, PC portables, audio, objets connectés… de nombreuses références populaires sont en promotion. Voici les meilleures offres à ne pas manquer avant qu’il ne soit trop tard.

On retrouve des produits tech variés dans les meilleures promotions des soldes d'été chez Boulanger, avec des réductions importantes sur des appareils Samsung, Bose, JBL. Il y a aussi de belles remises sur des produits TCL, Lenovo, ou encore Apple.

Certaines promotions dépassent les 500 € d’économie, ce qui permet d'envisager l'achat de produits habituellement chers à des tarifs plus raisonnables. Comme toujours pendant les soldes, les meilleures références peuvent partir rapidement selon les stocks disponibles. Voici donc les offres Boulanger à regarder de près.

Les meilleures offres des soldes d’été chez Boulanger

Voir plus d'offres soldes chez Boulanger

Une réduction de 400 € sur le Galaxy Z Flip 7

Profiter de l’offre Galaxy Z Flip 7

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 256 Go est lui aussi concerné par les offres Boulanger pour les soldes d’été. La boutique en ligne l’affiche à 799 € au lieu de 1 199 € à son lancement, soit 400 € d’économie à la clé.

Le principal intérêt de ce modèle reste son format pliant, qui permet de profiter d’un grand écran tout en gardant un smartphone compact une fois refermé. Avec cette baisse de prix, le ticket d’entrée est beaucoup plus accessible pour ceux qui souhaitent tenter l’expérience du smartphone pliant de Samsung.

La Honor Pad 10 avec clavier à 299,99 €

Profiter de l’offre Honor Pad 10

La Honor Pad 10 avec 256 Go de stockage est proposée dans un pack incluant son clavier à 299,99 € au lieu de 499,99 €. Boulanger propose ici une remise de 200 €.

Le clavier inclus rend la tablette plus pratique pour prendre des notes, rédiger des documents ou répondre à des messages plus confortablement qu’avec un simple écran tactile. Les 256 Go de stockage sont également confortable pour conserver vos applications, vos fichiers, vidéos et autres documents important sans être forcé trop vite à faire le tri.

Bose et Marshall tirent les prix vers le bas côté audio

Profiter de l’offre Bose QuietComfort SC

Profiter de l’offre Marshall Major IV

Le rayon audio, comme souvent chez Boulanger, nous réserve quelques belles offres durant les soldes d’été. Le Bose QuietComfort SC passe ainsi à 179,99 € au lieu de 289,99 €, soit une réduction de 110 €. Pour un casque Bose avec réduction de bruit, le tarif est agressif par rapport à la concurrence.

Autre option accessible : le Marshall Major IV, proposé à 69,99 € au lieu de 149,99 €. Avec 80 € de remise, ce casque Bluetooth peut séduire ceux qui cherchent un modèle au design reconnaissable, avec une autonomie solide et un format facile à utiliser au quotidien.

La JBL Bar 1000 MK2 passe à 749 €

Profiter de l’offre JBL Bar 1000 MK2

La JBL Bar 1000 MK2 profite d’une réduction importante : elle est affichée à 749 € au lieu de 1 149 €. La réduction proposée pendant les soldes est de 400 €.

Cette barre de son haut de gamme est un excellent choix si vous voulez donner plus de profondeur au son de votre téléviseur sans multiplier les enceintes et les câbles dans le salon. C’est une référence idéale pour les films, séries, le sport ou pour les jeux vidéo.

Une TV TCL 65 pouces à moins de 700 €

Profiter de l’offre TCL 65P89L

La TCL P89L de 65 pouces profite d’une réduction de 300 € et passe de 999 € à 699 €. Pour une TV de cette taille, c’est un prix qui fera craquer plus d’un en pleine Coupe du Monde.

Avec ses 65 pouces, ce modèle vise ainsi les grands salons ou les utilisateurs qui veulent profiter plus confortablement des films, séries, jeux vidéo ou encore des événements sportifs.

Deux PC portables autour de 600 €

Profiter de l’offre Samsung Galaxy Book 4

Profiter de l’offre Lenovo IdeaPad Slim 3

Le Galaxy Book 4 de 15,6 pouces avec Core i5 et 16 Go de RAM est proposé à 599 € au lieu de 799 €. C'est un modèle avec un écran confortable, parfait pour la bureautique et le divertissement, mais il dispose de 256 Go de stockage seulement.

Si vous avez besoin de plus d'espace, le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 avec 1 To de stockage s’affiche de son côté à 599,99 € au lieu de 949,99 €. Sa réduction monte à 350 €, avec un argument convaincant : son stockage de 1 To, pratique pour garder beaucoup de fichiers, photos, vidéos ou documents en local.

Plus de 500 € de remise sur le Galaxy Book 5 360

Profiter de l’offre Samsung Galaxy Book5 360

Le Samsung Galaxy Book 5 360 15,6 pouces bénéficie d’une baisse encore plus marquée. Son prix descend à 999,99 € au lieu de 1 549 €, ce qui représente 549 € d’économie.

Ce PC portable convertible se distingue surtout par son format à charnière 360 degrés. Il peut servir d’ordinateur classique pour travailler, mais aussi se transformer en écran tactile selon les usages. Un profil intéressant pour ceux qui cherchent une machine polyvalente, capable de suivre aussi bien en bureautique qu’en navigation, visioconférence ou streaming.