French Days Apple 2022 : les meilleures offres iPhone, AirPods et MacBook sont ici

Les produits Apple font aussi l'objet de réductions importantes à l'occasion des French Days du printemps 2022. Nous avons rassemblé ici toutes les offres intéressantes sur les iPhone, Apple Watch, iPad, sur les AirPods ou encore les Mac si vous cherchez des occasions pour les acheter moins cher.

French Days 2022 : le top des bons plans sur les produits Apple

Les bons plans French Days sont de retour et les produits Apple n'échappent pas aux réductions. Nous avons identifié des bons plans intéressants sur des iPhone, Apple Watch, Airpods, et MacBook. Cdiscount propose par exemple l'iPhone 12 Pro à 999 € ou encore l'iPhone 11 128 Go à 539 €.

Apple Watch SE 2021 à 269 €

L'Apple Watch SE 40 mm voit son prix chuter à 269 euros sur Amazon à l'occasion des French Days du printemps 2022. Habituellement, on la retrouve aux alentour de au lieu de 299 euros. Vous profitez donc d'une réduction de 40 € sur la montre connectée d'Apple dont voici notre test.

Pour en venir à la partie technique, l'Apple Watch SE 2021 qui tourne sous WatchOS 4 embarque un écran Retina OLED LTPO en définition de 324 x 394 pixels. Elle offre plusieurs fonctionnalités de suivi sportif et sanitaire et une autonomie allant jusqu'à 18 heures.

AirPods Max à 437 €

Vous recherchez un casque audio haut de gamme avec réduction de bruit active. Si l'environnement Apple est celui que vous préférez, les AirPods Max sont le modèle de référence de la firme à la Pomme. Lancé au tarif de 629 €, il est en ce moment à 437 € en coloris rouge. Cela correspond à une économie de 192 € (31%).

Pour rappel, les AirPods Max sont un casque au format Circum-Auriculaire avec une finition premium. On y retrouve une puce H1 pour une expérience d'écoute riche et qualitative. La réduction de bruit active du bruit permet d'éviter le bruit extérieur pour une immersion plus intense.

iPhone 11 64 Go et 128 Go à 539 €

L'iPhone 11 reste un très bon smartphone en 2022. Si vous souhaitez acheter un smartphone Apple sans vous ruiner, voici une bonne occasion à saisir. La version 64 Go est à 539 € en ce moment. Celle de 128 Go est affichée à 589 €, mais si vous êtes membre Cdiscount à volonté, il est possible de bénéficier de 50 € de réduction supplémentaire avec le code promo 50DES499, ce qui ramène le prix à 539 €.

iPhone 12 Pro et 12 Pro Max dès 999 €

Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max en version 256 Go font l'objet d'une belle réduction sur Cdiscount dans le cadre des French Days. Ils respectivement à 999 € et 1099 € au lieu de 1279 € et 1379 €. Vous bénéficiez d'une réduction de 280 € dans les deux cas.

Les iPhone 12 Pro embarque la puce Apple A14 Bionic qui offrent encore des performances de haut vol malgré ses presque 3 ans d'âge. La partie photo est assurée par un triple capteur de 12 MP épaulé par un Scanner LiDar pour la profondeur de camp. Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max sont évidement compatible 5G et dispose d'un écran OLED de 6,1 et 6,7 pouces respectivement.

Le MacBook Air M1 à 999 €

Le MacBook Air M1 est moins cher sur Cdiscount dans le cadre des French Days 2022. Il est à 999 € exactement au lieu de 1199 €. Il s'agit de la version qui dispose de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD. Le MacBook Air 2020 se distingue par sa puce Apple M1 ultra performante et peu énergivore.

L'appareil offre une puissance 3,5 fois plus élevée que celle des modèles sous Intel des générations précédentes. Le GPU est tout aussi puissant offrant un bond de performances impressionnant. Enfin, le MacBook Air M1 M1 offre jusqu'à 20 heures d'autonomie.

Pour aller plus loin, N'hésitez pas à jeter un œil sur nos récapitulatifs des meilleures offres Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac/Darty ou encore Rue du Commerce. Et si vous recherchez un produit spécifique, voici notre sélection des meilleurs smartphones et des meilleurs PC portables en promotion pour les French Days.