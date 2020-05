French Days Amazon et Cdiscount 2020 : les meilleures offres à ne pas rater ce mercredi

Les French Days 2020 c’est aussi sur Amazon et Cdiscount ! Ces deux enseignes proposent des bons plans et promos sur l’univers du high-tech. Comme l’ensemble des autres gĂ©ants du e-commerce, Cdiscount et Amazon bradent les prix de plusieurs produits pendant une pĂ©riode de 5 jours. Nous avons fait le tour des meilleures offres Ă ne pas rater ce mercredi !Â

Attention : les bons plans ont souvent une échéance que ce soit à cause des stocks disponibles, ou tout simplement parce que ces derniers ont fait l’objet d’une vente flash. Nous nous efforçons d’éviter ce problème dans cet article – si vous rencontrez une offre terminée, revenez nous voir un peu plus tard et n’hésitez pas à le signaler dans les commentaires pour que nous le remplacions au plus vite !

Le top des offres French Days Cdiscount 2020

Vous trouverez ici les meilleures offres proposĂ©es par l’enseigne Cdiscount pendant cette Ă©dition printanière des French Days 2020. Cette sĂ©lection de bons plans sera mise Ă jour tout au long de l’Ă©vĂ©nement afin que vous ne ratiez aucune bonne affaire.

Cdiscount à Volonté

CLIQUEZ ICI POUR VOUS ABONNER A CDISCOUNT A VOLONTE

Pour optimiser au maximum vos achat sur la plateforme Cdiscount, l’enseigne en ligne propose un programme de fidĂ©litĂ© baptisĂ© « Cdiscount Ă Volonté » donnant droit Ă plusieurs avantages. En ce moment, l’abonnement annuel au service coĂ»te 29 €. Voyons en dĂ©tails les diffĂ©rents avantages de Cdiscount Ă VolontĂ©Â :

Le programme permet de bénéficier de la livraison gratuite en point relais dès 10 € d’achats et à domicile dès 25 € d’achats tout à condition que les produits soient expédiés par Cdiscount

Vous profitez d’offres promotionnelles et/ou codes de réduction exclusifs (des offres et codes qui ne sont pas proposés aux internautes non inscrits).

Vous profitez de titres de presse en ligne en illimité, dont Elle, Public, Libération ou encore L’Express.

Cdiscount promet la livraison en un jour ouvré, chez vous, à votre bureau, ou en point relais si vous passez commande avant 14h. Le site promet que le coût du programme est rentabilisé dès la seconde commande. Idéal si vous achetez régulièrement sur le site !

Casque Bluetooth Philips à 19.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE CASQUE PHILIPS SHB3175

A la recherche d’un casque Bluetooth pas cher ? Cdiscount en propose un Ă moins de 20 €, Ă l’occasion des French Days. Il s’agit du modèle Philips SHB3175BK/00 proposĂ© Ă 19.99 € au lieu de 32.99 € en temps normal. Le SHB3175 de Philips dispose d’un micro et de la technologie Bluetooth 4.1 et offre des basses puissantes et vivantes via ses haut-parleurs 40 mm.

Ses coussinets pour un confort longue durĂ©e offrent un confort adaptĂ© Ă tous et les commandes sur la coque permettent de contrĂ´ler les appels, la musique et le volume. Pour 20 euros, il fait le job qu’on lui demande.

MégaPack PS VR : Casque PSVR V2 + PS Camera V2 + 5 jeux à 238.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE MEGAPACK PSVR V2 + 5 JEUX

Si vous souhaitez goĂ»ter Ă l’expĂ©rience de la rĂ©alitĂ© virtuelle sur PS4, le pack que propose Cdiscount pourrait bien vous sĂ©duire. Il est en promo Ă 238.99 € lors de cette Ă©dition printanière des French Days. Le pack contient un casque PS VR, une PlayStation Camera ainsi que cinq jeux PS VR Ă tĂ©lĂ©charger sur le PlayStation Store : PlayStation VR Worlds, The Elder Scrolls V: Skyrim, Astro Bot: Rescue Mission, Resident Evil 7 et Everybody’s Golf VR.

TV LED Continental Edison 55″ Ă 249.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV CONTINENTAL EDISON 55″

Belle offre du cotĂ© de Cdiscount oĂą l’on peut s’Ă©quiper d’une TV de 55 pouces sous la barre des 250 euros Ă 249.99 € au lieu de 324.99 € en temps normal. Cette TV Continental Edison embarque 3 ports HDMI et 2 ports USB. Elle offre une dĂ©finition 4K de 3840 x 2160 pixels. On retrouve Ă©galement un Tuner TV numĂ©rique : DVB-C, DVB-T, DVB-T2. La technologie d’affichage est LED et on retrouve diffĂ©rents modes tels que : mode image dynamique, mode hĂ´tel, mode doux, et mode standard.

Smart TV Toshiba 50″ 50UA3A63DG 4K Ă 299.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SMART TV TOSHIBA 50UA3A63DG

Pour moins de 300 euros, vous pouvez vous offrir une smart TV tournant sous Android TV. Disposant d’un Ă©cran de 50 pouces (126cm), cette TV connectĂ©e embarque la technologie d’amĂ©lioration de l’image Dolby Vision ainsi que 4 ports HDMI, 2 ports USB, 1 entrĂ©e vidĂ©o composite, 1 entrĂ©e audio, 1 entrĂ©e vidĂ©o composante / VGA, 1 port rĂ©seau, une sortie casque et 1 sortie audio numĂ©rique (optique).

Xiaomi Mi 9T Pro à 359 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SMARTPHONE XIAOMI MI 9T PRO BLEU

On ne prĂ©sente plus le Xiaomi Mi 9T Pro, l’un des smartphones du constructeur proposant l’un des meilleurs rapport qualitĂ© prix du moment. Ce dernier est proposĂ© en promo pendant les French Days sur le site de l’enseigne Cdiscount. C’est le coloris bleu qui est affichĂ© Ă 359 €.

De plus, une offre de remboursement de 30 € permet de faire baisser son prix encore plus Ă 329 €. Pour en profiter, il suffit une fois votre achat effectuĂ©, suivre les instructions prĂ©sentes dans les conditions gĂ©nĂ©rales de l’offre. Plus d’informations sur l’appareil dans notre test complet du Xiaomi Mi 9T Pro.

PC Portable Acer Aspire A315-54K-5618 à 499.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PC PORTABLE ACER ASPIRE A315-54K-5618

L’univers de l’informatique est Ă©galement mis Ă l’honneur lors des French Days ! Vous pouvez par exemple acquĂ©rir ce PC portable Acer Aspire A315-54K-5618 Ă moindre coĂ»t pour 499.99 € ! PlutĂ´t pas mal puisqu’on le trouve gĂ©nĂ©ralement hors promo Ă 599.99 €.

Pour moins de 500 €, vous avez une machine performante qui embarque un processeur Intel Core i5-6300U, 8 go de RAM, un SSD de 512 Go ainsi qu’une puce graphique intĂ©grĂ©e Intel DH Graphics 520. L’affichage est assurĂ© par un Ă©cran de 15.6 pouces de dĂ©finition 1920 x 1080 (Full HD) avec les fonctions anti-Ă©blouissement, ComfyView, et un taux de rĂ©ponse de 8 ms. Le tout tourne sous Windows 10.

Ecran PC 21.5″ Acer QG221Qbii Ă 79.99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’un Ă©cran PC pour le jeu cette offre pourrait bien vous intĂ©resser. L’Ă©cran PC Acer QG221Qbii est en promo Ă 79.99 € sur Cdiscount dans le cadre des French Days. Il arbore un Ă©cran VA de dĂ©finition Full HD 1920 x 1080 pixels, de 21.5 pouces, compatible avec la technologie FreeSync et propose un temps de rĂ©ponse de 1 ms. CotĂ© connectique, on retrouve une entrĂ©e VGA et de deux entrĂ©es HDMI.

Le top des offres French Days Amazon 2020

Ci-dessous, dĂ©couvrez les meilleures offres que nous avons vu sur l’enseigne en ligne Amazon au cours de la première journĂ©e des French Day 2020. Une sĂ©lection que nous mettrons Ă jour au fur et Ă mesure de nos dĂ©couvertes tout au long du mercredi 27 mai 2020.

Amazon Prime

CLIQUEZ ICI POUR VOUS ABONNER A AMAZON PRIME

Avant de faire vos achats sur Amazon, sachez que si vous n’y avez pas encore souscrit, le service Amazon Prime vous donne droit Ă de nombreux avantages tels que la livraison en France mĂ©tropolitaine en un jour ouvrĂ© et gratuitement sur la grande majoritĂ© des produits. Parmi les autres services inclus dans l’abonnement on compte :

La possibilité d »emprunter un ebook gratuit de la bibliothèque Kindle chaque mois

La livraison gratuite et illimitée en un jour sur tous les produits vendus et expédiés par Amazon et la livraison en deux heures avec Prime Now à Paris

Un espace de stockage illimité gratuit pour vos photos

20% de remise sur les produits d’hygiène ou de puériculture avec « Amazon Famille »

L’accès illimité à « Amazon Prime Video » le service de VOD d’Amazon, dont le dernier spectacle de Jérôme Commandeur « Tout en Douceur »

» le service de VOD d’Amazon, dont le dernier spectacle de Jérôme Commandeur « Tout en Douceur » Un accès à Amazon Music sur vos enceintes Echo (deux millions de titres musicaux sans publicité)

Un accès à Twitch Prime, le service de streaming et de VOD de jeu vidéo, de sport électronique

Un accès prioritaire aux ventes de la journée Amazon Prime Day

De plus, vous avez droit Ă 30 jours d’essai gratuits pour tester le service. Après la pĂ©riode d’essai gratuite, Amazon Prime coĂ»te 49 euros par an ou

Echo Dot 3ème génération à 24.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’ENCEINTE ECHO DOT 3

L’Echo Dot est une enceinte connectĂ©e avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Vendue en temps normal pour 59.99 €, elle fait en ce moment l’objet d’une rĂ©duction de 58% sur le site du gĂ©ant amĂ©ricain du e-commerce. Elle est contrĂ´lĂ©e par la voix et a Ă©tĂ© conçue pour l’ensemble des pièces de la maison.

L’utilisateur peut alors demander la diffusion de ses morceaux musicaux préférés ou les informations en temps réel. Vous pouvez également appeler une personne qui possède un appareil Echo (par l’intermédiaire de d’applications comme Alexa ou Skype) mais aussi contrôler ses appareils connectés compatibles par simple commande vocale.

Abonnement PlayStation Plus de 12 mois à 41.99 €

A l’occasion des Days of Play 2020 qui se tiennent en parallèle de l’Ă©dition printanière des French Days, il est possible de profiter d’un abonnement de 12 mois au service Playstation Plus Ă un bon prix de 41.99 euros au lieu de 59.99 euros, soit une rĂ©duction non nĂ©gligeable de 18 euros (au mois, ça reprĂ©sente un coĂ»t de 3.50 euros).

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN PLAYSTATION PLUS

Amazon Echo 3ème génération à 69.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’ENCEINTE AMAZON ECHO

Si c’est une enceinte connectĂ© plus puissante qui vous intĂ©resse, vous pouvez vous tourner vers l’Amazon Echo qui est Ă©galement en promotion pendant les French Days. Cette dernière est disponible Ă 69.99 € eu lieu de 99.99 €. Embarquant l’assistant vocal Alexa, elle embarque de nouveaux haut-parleurs premium offrant un son Dolby pour une expĂ©rience audio Ă 360 degrès. Les voix sont plus nettes et les basses plus dynamiques. Profitez des haut-parleurs premium avec contrĂ´les de l’Ă©galiseur et configurez facilement plusieurs appareils compatibles pour un son stĂ©rĂ©o ou une expĂ©rience audio multi-room.

Apple Airpods Pro à 249 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LES ÉCOUTEURS AIRPODS PRO D’APPLE

Les Ă©couteurs d’Apple, les Airpods Pro sont en promo durant les French Days ! Habituellement proposĂ©s Ă 279 €, ils tombent pour l’occasion sous la barre des 250 euros, Ă plus exactement 249 € ! Une rĂ©duction de 30 € qui ne se refuse pas quant on sait Ă´ combien sont rares les bons plans sur les produits de la Pomme.