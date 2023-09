French Days Samsung : de nouvelles offres irrésistibles

En plus des remises immédiates déjà visibles directement sur le site, Samsung offrait déjà des Galaxy Buds2 Pro et des accessoires pour l’achat de certains produits. À l’occasion des French Days, le constructeur coréen va encore plus loin. En utilisant le code FRENCH10, vous bénéficiez de 10€ de remise immédiate tous les 100€ d’achat dans votre panier. Et la bonne nouvelle, c’est que cette offre est cumulable avec les promotions déjà en cours. Vite, c’est le bon moment pour vous équiper à prix réduit !

Bon plan : des offres exceptionnelles pour les French Days Samsung

Samsung proposait déjà de très belles promotions sur les produits high-tech pour les French Days. Vous pouvez ainsi profiter de remises immédiates, de bonus de reprises et d’équipements offerts.

Ainsi, pour l’achat d’un smartphone, en fonction des modèles, vous pouvez recevoir gratuitement des accessoires. Le Galaxy S23 Ultra est par exemple proposé à seulement 1 199 € au lieu de 1419 € dans sa version 256 Go et il est accompagné des Galaxy Buds2 Pro d’une valeur de 169€ et d’une batterie externe d’une valeur de 79€ qui s’ajoutent automatiquement à votre panier.

Tout comme les smartphones, les montres connectées sont en promotion. Le Galaxy Watch5 Pro 4G (45mm) voit par exemple son prix chuter à 399€ au lieu de 519€. En plus de cette belle économie de 120 €, vous recevez également les Galaxy Buds2 Pro en cadeau.

Mais ce n’est pas tout. Samsung va encore plus loin en proposant une nouvelle offre cumulable avec celles déjà en cours. En utilisant le code FRENCH10 dans votre panier, bénéficiez de 10€ de remise immédiate tous les 100€ d'achat jusqu'à un montant maximal au panier de 3000€.

Cette remise est valable sur le Samsung Shop sur les catégories : Smartphones, Objets connectés, Tablettes, PC portables, Stockage, Accessoires et Moniteurs.

Déjà en promotion à 399€, en saisissant le code FRENCH10 dans votre panier, vous pourrez obtenir les Galaxy Watch5 Pro 4G (45mm) à 369€ au lieu de 519€. La version Bluetooth, déjà proposée au tarif réduit de 349€ au lieu de 469€, se retrouve à seulement 319€.

Si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, une tablette, une montre connectée, un nouvel ordinateur ou autres équipements high-tech, ne tardez pas. Cette offre n’est valable que du vendredi 29 septembre au lundi 2 octobre 2023 à 23h59. Durant cette courte période, vous pourrez obtenir vos produits à un prix irrésistible.