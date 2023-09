French Days : les meilleures offres sur les TV 4K OLED, QLED et LED

Les TV n'échappent pas aux promotions des French Days. D'importantes réductions sont appliquées aux modèles LED, QLED et OLED chez les différents marchands. On a rassemblé pour vous les meilleures offres.

Les French Days de l'automne 2023 ont démarré le 26 septembre et se poursuivent jusqu'au 2 octobre 2023. C'est l'occasion de réaliser d'importantes économies sur vos achats. Si vous avez prévu de remplacer votre téléviseur, de nombreux modèles sont à prix réduit en ce moment. Découvrez ici les meilleures TV LG, Samsung, TCL ou encore Hisense en promotion.

Si vous recherchez d'autres types de produits, n'hésitez pas à jeter un coup d'oïl sur notre sélection des meilleures offres sur les smartphones. Bien d'autres catégories d'articles font l'objet de réductions sur Amazon, Boulanger, Fnac/Darty, Rue du Commerce ou encore Cdiscount pendant les French Days.

TV 4K OLED, QLED et LED : le top des offres des French Days

TV QLED Samsung Q60C 2023 à 589 €

Le modèle d'entrée de gamme des TV Samsung QLED de 2023 est en promotion à 589 € dans sa version de 55 pouces. Pour rappel, ce modèle avait été lancé il y a quelques semaines à 999 €. La réduction accordée ici est donc de 410 euros. Et malgré son prix contenu, cette TV QLED est de très bonne qualité.

Elle utilise un rétroéclairage Dual LED et embarque le processeur Quantum Processor Lite 4K qui se charge la mise à l'échelle et du traitement des images. Cette TV est compatible HDR10+ et dispose deux enceintes de 10W chacune pour un total de 20W. Et histoire de rehausser le rendu sonore à souhait, la compatibilité Q-Symphony vous permet d'associer une barre de son Samsung.

TV SAMSUNG The Frame LS03B 55″ 2023 à 999 €

On ne présente plus la gamme The Frame de Samsung qui est destinée à ceux qui veulent une TV de qualité qui joue le double rôle d'un objet décoratif grâce à son apparence en tableau d'art. Le modèle LS03B de 2023 (55 pouces) fait l'objet d'une réduction de 320 € sur Boulanger pendant les French Days. Son prix passe ainsi de 1299 € à 999 €.

La TV Samsung The Frame TQ55LS03B est un modèle QLED qui offre une bonne qualité d’image et une partie sonore de bonne facture. Elle est également destinée aux gamers puisqu'on y retrouve un port HDMI 2.1 pour ceux qui veulent jouer en 4K jusqu'à 120 Hz avec les consoles de nouvelle génération.

TV OLED Samsung S92C de 55 pouces à 1479 € au lieu de 1769 €

Cette TV Samsung OLED est une version modifiée du modèle S90C. Elle embarque de meilleures enceintes pour la partie sonore. C'est une excellente TV OLED avec un contraste infini, une bonne luminosité et des couleurs riches. Tout ceci grâce à l'association des filtres Quantum Dots et de l'OLED. Ce modèle est une bonne alternative à la TV LG OLED C3.

Elle est affichée pendant les French Days à 1479 € au lieu de 1769 € chez Fnac/Darty dans sa version de 55 pouces. Vous bénéficiez donc d'une réduction de 300 € sachant que le modèle a été lancé il y a peu. Ce téléviseur très polyvalent convient aussi bien à ceux qui cherchent un modèle pour les films et série, le sport ou encore pour les jeux vidéo.

TV LG OLED G3 55 et 65 pouces dès 1770 €

La gamme OLED de LG est la plus populaire du marché sur ce segment. Le modèle le plus avancé de son catalogue fait l'objet d'une grosse réduction sur Boulanger pendant les French Days. Il s'agit de la LG OLED G3 dans ses versions de 55 et 65 pouces. La première est à 1790 € au lieu de 2239 €.

Cela correspond à une réduction de 459 €. Notez que la TV est vendue à 1970 € , mais est éligible à une offre de remboursement de 200 €. La version de 65 pouces quant à elle est à 1170 €. Vous payez 2570 euros mais la TV fait l'objet d'une offre de remboursement de 400 € en ce moment de la part de LG.

TV QLED 4K TCL C745 2023 de 55″ et 65″ dès à 599 €

La TV QLED TCL C745 est un modèle très apprécié pour son rapport qualité-prix. Et pendant les French Days, son prix baisse davantage grâce à une réduction de 150 €. La version de 55 pouces revient ainsi à 599 € grâce à une réduction immédiate de 50 € à laquelle s'ajoute une ODR de 100 €.

Le modèle de 65 pouces quant à lui est à 649 € au lieu de 799 € grâce à une ODR de 150 €. Pour rappel, cette TV TCL est compatible HDR, Dolby Vision est dispose de 4 ports HDMI 2.1 avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. La qualité des images est bonne, tout comme le rendu sonore.