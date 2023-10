Le Samsung Galaxy A54 fait l'objet d'un bon plan chez Leclerc. Pendant une durée limitée, le smartphone 5G de la marque coréenne bénéficie de 70 euros de réduction. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

Même si l'édition automnale des French Days 2023 se terminera ce soir, l'enseigne Leclerc joue les prolongations en proposant un smartphone Samsung de la gamme Galaxy à un très bon prix.

Jusqu'à ce vendredi 6 octobre inclus, et dans la limite des stocks disponibles, le Galaxy A54 disponible dans un coloris violet et dans sa version 128 Go est vendu par le site de la grande distribution au tarif de 329 euros au lieu de 399 euros ; soit une remise immédiate de 70 euros de la part de Leclerc. Pour information, le produit bénéficie de la livraison gratuite en magasin Leclerc.

Le Galaxy A54 lié au bon plan Leclerc est doté d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Exynos 1380, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 5000 mAh et du système d'exploitation Android 13 avec une surcouche One UI 5.1. Pour l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 50 MP + 12 MP + 5 MP et un capteur frontal de 32 MP. De son côté, la connectivité se compose du Wi-Fi 6 (ax), du NFC, du Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C et du GPS. Besoin de plus d'informations ? Consultez alors notre article consacré au test du Samsung Galaxy A54.