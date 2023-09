French Days : Samsung casse le prix du Galaxy S23 Ultra et vous offre les Buds 2 Pro

Pendant les French Days, Samsung nous propose une offre particulièrement intéressante. Le Galaxy S23 Ultra est actuellement à 1 199€ au lieu de 1419 € pour sa version de 256 Go. Le constructeur vous offre en plus une paire d'écouteurs Galaxy Buds 2 Pro d'une valeur de 169 euros et une batterie externe 10A d’une valeur de 79 euros.

Offre French Days Samsung : les Buds2 Pro offerts pour l'achat d'un Galaxy S23 Ultra

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Lancé en début d’année, le Samsung Galaxy S23 Ultra est tout simplement l’un des meilleurs smartphones Android du marché. À l’occasion des French Days, Samsung a concocté une belle offre sur son smartphone. Actuellement en promotion à seulement 1 199€ au lieu de 1419 € pour sa version de 256 Go, le constructeur coréen vous offre en plus des accessoires. Ainsi, du 27 septembre au 2 octobre 2023, pour l’achat d’un Galaxy S23 Ultra (tous modèles, tous coloris), bénéficiez d'une paire de Galaxy Buds2 Pro noire offerte, d'une valeur de 169€. Cette offre est cumulable avec une autre offre en cours qui vous permet, également de bénéficier d'une batterie externe 10A charge 25W + charge sans fil offerte d’une valeur de 79€. Les deux articles s’ajoutent automatiquement à votre panier. Ces deux offres sont dans la limite des stocks disponibles.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est disponible en trois variantes : 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, 12 Go de RAM et 1 To de stockage. Les couleurs disponibles sont vert, noir, lavande et crème. Mais, en passant par le site officiel Samsung vous disposez en plus de couleurs exclusives : graphite, bleu ciel, lime et rouge.

Comme sur la génération précédente, ce modèle propose un stylet intégré. Il est équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et d’un grand écran incurvé avec une dalle 6,8 pouces qui offre une définition WQHD+ (3088 x 1440 pixels) et une fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz. Niveau photo, on trouve un impressionnant capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif zoom optique X10 de 10 mégapixels et un zoom optique X3 de 10 mégapixels. À noter, le mode Vision nocturne du S23 Ultra a été nettement améliorée sur cette génération.

La batterie a une capacité de 5000 mAh. Associée avec la nouvelle puce Qualcomm moins énergivore, elle offre une autonomie en hausse.

En ce qui concerne les Galaxy Buds 2 Pro offerts, il s’agit des premiers écouteurs sans fil Hi-Fi 24 bits de Samsung. Ils disposent de la réduction active de bruit grâce à la présence de 3 microphones ultrasensibles qui captent et éliminent les bruits extérieurs. La technologie Audio 360 permet d’avoir une expérience immersive compatible avec le multicanal 5.1, 7.1et Dolby Atmos. Niveau autonomie, les écouteurs tiennent 5 heures en continu avec la RBA active et 18 heures avec l’étui de recharge. Les écouteurs sont résistants à l’eau avec la certification IPX7. Enfin, ils profitent de la technologie Bluetooth 5.3.