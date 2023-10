Bon plan : les Fire TV Stick et Cube sont à prix canon sur Amazon, vite !

À l’approche du Prime Day, Amazon casse déjà le prix de ses produits phares. Si vous souhaitez regarder des contenus en streaming sur votre télévision, profitez des ventes flash pour acheter votre Fire TV Stick ou votre Fire TV Cube. Ils sont actuellement en promotion à partir de 24,99 euros ! Un prix irrésistible à ne pas rater.

Vente flash Amazon : les Fire TV Stick et Cube sont à prix réduit

Votre TV n’est pas connectée ? Amazon a la solution. Avec les Fire TV Stick et Fire TV Cube, vous avez la possibilité d’accéder très simplement à des contenus vidéos en streaming sans Smart TV. Cette alternative plus économique se branche directement à votre écran via la prise HDMI et se connecte à votre box internet en Wifi. Vous pourrez entre autre accéder à de nombreuses plateformes comme Prime Vidéo, Netflix, ou encore Disney+. Alors que le Prime Day d’automne se tiendra les 10 et 11 octobre et que les French Days se terminent ce soir à 23h59, Amazon affiche de belles promotions sur les Fire TV Stick, les Fire TV Stick 4K et les Fire TV Cube 3ème génération. Ils se retrouvent ainsi respectivement à 24,99 € au lieu de 44,99 €, 34,99 € au lieu de 69,99 € et 109,99 € au lieu de 159,99 €.

Fire TV Stick, Fire TV Cube, quel modèle choisir ? Quelles sont les différences ?

Le dongle multimédia d’Amazon se décline en 4 versions : le Fire TV Stick Lite, le Fire TV Stick, le Fire TV Stick 4K et le Fire TV Stick 4K Max. Ils se branchent à votre télévision ou votre vidéo projecteur à l’aide d’un port HDMI et d’une connexion en Wifi. Pour vous permettre d’accéder à des contenus vidéos en streaming sans avoir de smart TV, vous avez aussi la possibilité d’acheter le Fire TV Cube, un appareil hybride qui sert aussi d’enceinte intelligente.

D’un point de vue technique, les modèles actuellement en promotion, à savoir les Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K et Fire TV Cube (3e gén.), disposent de 8 Go de stockage interne (16 Go pour le pour Fire TV Cube) pour stocker les applications et les jeux, d'un processeur Quadricœur 1,7 GHz (Octocœur 4 x 2,2 GHz et 4 x 2,0 GHz pour le pour Fire TV Cube) et des technologies sans fil Bluetooth et Wifi.

Le Fire TV Stick est le modèle classique qui supporte les images en Full HD (1080 x 720p jusqu'à 60 fps). Il est compatible Dolby Atmos. La télécommande vocale Alexa dispose d’un bouton pour le volume et quatre boutons de raccourcis pour accéder aux principales plateformes de streaming vidéo et audio.

Le Fire TV Stick 4K peut diffuser des vidéos en 4K Ultra HD jusqu’à 60 images par seconde. Il est compatible HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos. Si vous avez un téléviseur 4K, c’est un modèle qui propose un excellent rapport qualité/prix.

Enfin, le Fire TV Cube est le dernier modèle sorti puisqu’il s’agit ici de la 3ème génération. Comme son nom l’indique, le lecteur multimédia en streaming a une forme de cube. Ultra puissant, il démarre les applications en un temps record grâce à son processeur octocœur. Il est compatible avec les technologies Dolby Vision, HDR, et Dolby Atmos. Grâce à l’assistant vocal Alexa, vous pourrez gérer les différents appareils de votre maison connectée. Le Fire TV Cube prend en charge le Wi-Fi 6E et dispose d’un port Ethernet.

