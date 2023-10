Bon plan PS5 + EA Sports FC 24 : le pack est à moins de 500 euros, vite !

Vous étiez fan de la franchise de jeu de football FIFA ? Alors il va falloir vous habituer à son nouveau nom : EA Sports FC 24. Sorti le vendredi 29 septembre 2023, ce jeu bénéficie actuellement d’une très belle offre sur de nombreux sites de e-commerce. Le pack PS5 + EA Sports FC 24 est ainsi proposé à seulement 499 euros. Une très belle offre à ne pas manquer !

Depuis 30 ans, nous attendions chaque année avec impatience le nouvel opus de la célèbre saga FIFA. Mais depuis cette année, la franchise FIFA est rebaptisée EA Sports FC car l’éditeur EA Sports n’a plus la licence officielle de la Fédération Internationale de Football Association. Mais pas de panique, à part le changement de nom, votre expérience de jeu ne va pas changer car vous retrouverez les vrais noms des joueurs ainsi que les principales compétitions.

French Days : le pack PS5 + EA SPORTS FC 24 (FIFA 24) est à prix cassé

Alors qu’il vient tout juste de sortir, le nouveau EA Sports FC 24 est disponible à la vente dans un pack avec la console PlayStation 5 Édition Standard à prix réduit. En effet, pendant les French Days, vous bénéficiez d'une belle baisse de prix de 120 euros sur ce pack. Vous pouvez ainsi vous offrir la PS5 édition standard + EA Sports FC 24 au prix de 499,99 euros au lieu de 619,99 euros. Si vous êtes fan de foot et que vous n’avez pas encore craqué pour la console dernière génération de Sony, c’est l’occasion de craquer.

Comme souvent dans ce genre de pack, le jeu inclus EA Sports FC 24 est dans sa forme dématérialisée. Vous aurez donc un code dans la boite pour pouvoir télécharger le jeu directement sur votre console. Vous aurez également un code de téléchargement de contenu numérique EA SPORTS FC 24 Ultimate Team qui comprend un pack de joueurs rares Or et trois joueurs iconiques en prêt pour 5 matchs Ultimate Team.

Pour rappel, l’édition standard de la PS5 est le modèle avec un lecteur Blu-Ray pour pouvoir utiliser les jeux physiques. La console est équipée d’un CPU AMD Ryzen gravé en 7 nm et d’un GPU AMD RDNA 2 d’une puissance de 10,28 TFLOPS ainsi que. En outre, elle dispose de 16 Go de RAM GDDR6 et d’un SSD de 825 Go. D’un point de vue connectique, on retrouve un port HDMI 2.1, trois ports USB, un port USB-C, un port Ethernet et un emplacement NVMe SSD.

Pour ce qui est de EA Sports FC 24, on pourra jouer avec plus de 700 clubs, 100 stades, 19 000 joueurs masculins et plus de 30 championnats. Le jeu inclus la technologie HypermotionV pour obtenir des mouvements ultra-réalistes. L’expérience sonore n’est pas en reste avec la technologie audio 3D qui permet d’avoir une ambiance sonore 360° qui restitue au mieux l’ambiance des tribunes de chaque stade.