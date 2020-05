French Days Amazon 2020 : le top des offres high-tech à ne pas manquer !

Bien qu’il ne fasse pas parti des enseignes co-fondatrices, Amazon participe tout de même aux French Days 2020. Ainsi, du 27 mai au 1er juin, le géant américain du e-commerce propose des ventes flash exceptionnelles et promotions sur une large gamme de produits high-tech. Nous avons passé en revue les bons plans qui nous semblent valoir vraiment le coup pour vous aider à dénicher la bonne affaire.

Alors que les French Days Boulanger, Cdiscount, Darty et Fnac, Rue du Commerce battent leur plein, il en est également de même du coté de l’enseigne en ligne Amazon. Le mastodonte du e-commerce a pour l’occasion mis en place une avalanche de bons plans et promos sur une large gamme de produits high-tech : informatique, jeux vidéo, objets connectés, audio et vidéos. Il y en a pour tous les goûts et budgets.

Le top des offres French Days Amazon 2020 sur les objets connectés

Prises, enceintes, écrans, bracelets, montres, les objets connectés sont mis à l’honneur durant les French Days 2020 sur Amazon. On peut ainsi se procurer l’ensemble de la gamme de produits Amazon avec Alexa intégré à moindre coût. L’echo Dot 3, l’Echo Show 5, l’Echo show 8 ou le Fire Stick Tv pour ne citer qu’eux sont plus que jamais accessibles jusqu’au lundi 1er juin.

Prise connectée Echo Flex à 19.99€

Pour celles ou ceux qui possèdent déjà des appareils dotés d’Alexa, ce petit accessoire leur permettre de l’utiliser dans plus d’endroits à la maison. Il fait également office de chargeur de téléphone grâce à son port USB intégré. Amazon le propose à 19.99 € durant les French Days au lieu de 29.99 € en temps normal. Une réduction de 10 euros, toujours bonne à prendre.

Echo Dot 3ème génération à 24.99 €

On continu notre sélection mes meilleurs bons plans Amazon French Days 2020 avec un objet connecté incontournable faisant parti des must have. L’Echo Dot d’Amazon, l’une des enceintes connectée, intégrant l’assistant vocal Alexa, les plus populaires du marché. Elle est proposé au prix contenu de 24.99 € au lieu de 59.99 €.

Fire Stick TV à 24.99 €

Les personnes à la recherche d’une passerelle multimédia performante pour leur TV non connectée peuvent se tourner ver le Fire Stick TV, accessoire aux multiples fonctionnalité permettant d’avoir accès à de nombreux service de streaming vidéo tels que Prime Video, Netflix, YouTube, Molotov, ARTE, France 24, Disney+, Apple TV et plus encore, à condition d’y être au préalable abonné. Il est bradé à 24.99 € durant les French Days 2020.

Balance connectée Beurer BF 700 à 32.49 €

Si vous êtes soucieux de votre ligne avec l’arrivé des beaux jours et que vous souhaitez avoir un rapport précis votre état de forme, l’acquisition d’une balance connectée peut s’avérer être vraiment utile. Cela tombe bien puisque le modèle Beurer BF 700 fait l’objet d’une promo French Days sur Amazon. Il est possible de l’avoir à 32.49 € au lieu de 46.99 € en temps normal.

Coté fonctionnalités, cette balance connectée BF 700 permet ainsi d’obtenir un calcul précis de l’IMC, de la masse graisseuse, de la masse musculaire, de la masse hydrique et de la masse osseuse. L’application compagnon ultra complète, la « Beurer HealthManager », permet d’enregistrer 8 profils différents.

Enceinte connectée Amazon Echo Dot 3 avec horloge à 34.99 €

On ne change pas un concept qui marche, au pire, on l’améliore. C’est ce qu’a fait Amazon avec son Echo Dot. Cette version plus poussée de l’enceinte connecté reprend les même fonctionnalités que celui de base mais intègre en plus un en plus un affichage LED qui donne des informations sur l’heure ainsi que sur la température. Il est proposé à 34.99 € au lieu de 59.99 €, lors des French Days 2020.

Echo Show 5 à 59.99 €

S’il y a bien un domaine dans lequel la fiabilité des produits n’est plus à prouver chez Amazon, c’est celui des objets connectés. On continu donc notre tour des meilleures offres avec l’Echo show 5, un écran connecté doté d’un écran de 5.5 pouces et du fameux assistant vocal Alexa. Via ce dernier, il n’a jamais été aussi facile d’avoir un oeil sur son agenda, sa liste de tâches quotidiennes, la météo ou bien encore les infos trafic. Il est affiché à 59.99 € au lieu de 89.99 €.

Amazon Echo 3ème génération à 69.99 €

Plus imposante mais également plus puissante, l’enceinte connectée Echo 3 d’Amazon fait la part belle a la qualité audio. Avec un son premium diffusé à 360 degrés, un égaliseur, une compatibilité multi-room, ce modèle conviendra aux personnes désirant bénéficier d’une expérience audio de qualité. Il est en ce moment à 69.99 € pour encore quelques jours.

Ecran connecté Amazon Echo Show 8 à 89.99 €

L’Amazon Echo Show 8 est aussi à un bon prix pendant les French Days 2020. L’écran connecté passe sous la barre des 100 euros, à plus exactement 89.99 €. C’est plutôt pas mal quant on sait qu’il est habituellement commercialisé 129.99 €. De la partie on retrouve bien entendu l’assistant vocal Alexa, une caméra et un microphone.

Bracelet d’activité Fitbit Charge 3 édition spéciale à 94.99 €

Pour les sportifs, le bracelet connecté Fitbit Charge 3 édition spéciale devient plus abordable lors des French Days Amazon 2020. Ce dernier passe à 94.99 € au lieu de 169.95 € soit une réduction de 44%. Ce dernier vous permet d’optimiser vos activités sportives et identifier des tendances en matière de santé qui sauront vous motiver pour atteindre vos objectifs. Il est étanche et offre une autonomie longue durée de 7 jours. La montres connectée telle que la Fitbit Versa est égalmeent en promotion (entre 131.99 € et 149.99 € selon le modèle).

Montre connectée Huawei GT Watch 2 bracelet acier gris à 229 €

Intégrant un processeur Kirin A1, ainsi qu’une mémoire interne de 4 Go, la GT 2 se révèle d’être d »une excellente réactivité. Destinée aux sportifs, on retrouve également un capteur de rythme cardiaque situé au dos de la montre. Vous pouvez ainsi avoir un rapide aperçu sur vos effort lors de vos entrainement (marche, course, vélo, nage, etc.), mais d’obtenir des informations précieuses sur votre votre niveau de stress. Très polyvalente, la GT 2 intègre également une puce GPS et propose une fonction de surveillance du sommeil, le tout accessible directement depuis l’application Huawei dédiée.

Le top des offres French Days Amazon 2020 sur l’informatique

L’univers de l’informatique n’échappe pas aux promotions des French Days 2020 sur Amazon. Pour notre plus grand plaisir, on trouve des PC portable, hybrides, des souris et claviers ainsi que des périphériques de stockage internes ou externes à prix cassés. Pour les personnes qui ont besoin de s’équiper, c’est le bon moment !

Souris Filaire Gamer Logitech G502 Hero à 59.40 €

La Logitech G502 Hero est une souris gamer filaire équipée d’un capteur optique HERO avec une précision allant de 100 à 16 000 DPI. A vous de trouver le juste équilibre en fonction de vos besoins. Elle dispose également de 11 boutons programmables et d’un rétro-éclairage RGB personnalisable. Le partenaire idéal pour faire du frag sans prise de tête. Elle est à 59.40 € au lieu de 89.99 €.

Souris sans fil Gamer Logitech G703 à 69.99 €

Si c’est un modèle sans fil qui vous intéresse, vous pouvez vous tourner vers la Logitech G703 qui fait également l’objet d’une réduction de 30% sur Amazon dans le cadre des French Days 2020. Cette souris gamer est affiché à 69.99 € au leiu de 99.99 €. Elle est dotée de la technologie sans fil Lightspeed pour une expérience de jeu hautes performances et intègre le capteur optique Hero 16K, qui offre une précision nouvelle à votre souris allant jusqu’à 16 000 PPP tout en ne générant ni lissage, ni filtrage, ni accélération.

Carte microSDXC SanDisk Ultra de 400 Go à 63,86 €

On commence notre sélection informatique avec un bon plan pour les personnes qui souhaitent augmenter la capacité de stockage de leur smartphone, console de jeu, box TV… Il est possible d’avoir la microSDXC Sandisk Ultra d’une capacité de 400 Go à 63,86 €. Pour ce tarif, vous aurez des vitesse de transfert jusqu’à 100 Mo/s, ce qui vous permettra de déplacer jusqu’à 1 200 photos en une minute seulement.

Clavier mécanique Logitech G910 Orion Spectrum à 99.99 €

Pour les joueurs inconditionnels sur PC, un clavier mécanique est indispensable. Si vous n’en avez pas encore un, c’est le bon moment de s’en équiper d’un performant sans forcément investir une fortune. Le Logitech G910 Orion Spectrum en est en promotion à 99.99 €. Plutôt pas mal puisque ce dernier est proposé en temps normal, hors promo, aux alentours des 160 euros.

SSD externe Samsung T5 de 1 To à 165.43 €

Vous recherchez un SSD externe à grande capacité pour un prix accessible ? Le Samsung T5 de 1 To voit son prix passer à 165.43 € pendant les French Days. A ce tarif, vous bénéficiez d’un SSD fiable avec une vitesse de lecture et d’écriture allant jusqu’à 540 Mo/s, de l’USB 3.1 Gen2 via l’interface USB Type-C et d’une garantie de 3 ans.

Microsoft : jusqu’à -40% sur la gamme Surface : Laptop 3 à 899 €

Si vous souhaitez acquérir un PC portable Microsoft Surface, sachez qu’Amazon propose jusqu’à 40 % de réduction sur cette gamme. Une des offres les plus intéressantes qui a attirée notre attention est la Microsoft Surface Laptop 3, affichée à 899 € au lieu de 1499 €. D’autres modèles sont également disponibles à moindre coût parmi lesquels : la Surface Go, Surface Pro 7, Surface Book 2 ou bien la Surface Pro X.

HP : Jusqu’à -30% sur une sélection de PC : HP Pack Malin à 649 €

Du coté des PC HP, les réductions peuvent atteindre jusqu’à 30 % durant les French Days Amazon. Même si on peut trouver des modèles plus puissants destinés aux gamer dans la gamme HP Omen à des prix très attractifs, notre coup de coeur porte sur le HP Pack Malin, qui comprend un Ultraportable Convertible et Tactile 14″ HP Pavilion x360 , un stylet, une souris et une housse, le tout pour 649 € au lieu de 924.99 €.

Dell : Jusqu’à -20% sur une sélection de PC : Dell Alienware M15 à 1749 €

Enfin on termine notre sélection des meilleures PC French Days sur Amazon avec les PC Dell. Portables ou en unités centrales, 2 en 1, la gamme est plutôt bien représentée. Mention spéciale pour le PC Gamer Dell Alineware M15 qui voit son prix passer de 2199 € à 1749 €.

Ecran IPS Full HD 15,6 pouces avec tax de rafraîchissement à 144 Hz et temps de réponse 35 ms, processeur Intel Core i7, 16Go de RAM, 1To + SSD 256Go, et carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 2060 6Go font de lui une machine de guerre pour les gamers les plus nomades.

Le top des offres French Days Amazon 2020 sur l’audio

Nous avons passé au peigne fin les meilleures offres pour vous permettre d’acquérir au prix le moins cher des enceintes Bluetooth, casques audio ou écouteurs intra auriculaires. Parmi notre sélection, les Airpods Pro d’Apple qui passe sous la barre des 240 € ou bien encore une sélection d’enceintes de la marque Ultimate Ears sans oublier trois casques audio proposant un excellent rapport qualité prix.

Enceinte Ultimate Ears WonderBoom à 49.99 €

Si vous êtes à la recherche d’une enceinte Bluetooth ultra portable, l’Ultimate Ears WonderBoom est un choix pertinent. Durant les French Days Amazon la propose à 49.90 euros au lieu de 99.99 euros. Elle offre un son à la fois clair et puissant. Cette dernière assure une autonomie confortable en lecture pouvant atteindre jusqu’à 10 heures. De plus, elle à l’avantage d’être étanche et de proposer une gamme de fréquence comprise entre 80 Hz – 20 kHz.

Enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 2 Lite à 59 €

Pour les aficionados de bon son, l’acquisition d’une enceinte sans fil pour écouter leur morceaux favoris est indispensable. La Ultimate Ears Boom 2 Lite proposé à 59 € au lieu de 79 € propose un son équilibré et puissant, une certification IPX7, soit résistante à une immersion dans l’eau jusqu’à 1m de profondeur pendant 30 minutes.

Enceinte Bluetooth Ultimate Ears Megaboom à 79 €

Belle offre également sur l’enceinte Ultimate Ears Megaboom, beaucoup plus puissante et immersive que le modèle présenté précédemment. Elle est un peu plus imposante mais est tout de même assez légère (877 g) et facile à transporter . Elle est résistante aux chocs, imperméable et waterproof (IPX7). Elle passe à 79 € durant les French Days Amazon au lieu de 139 € habituellement.

Ecouteurs Bluetooth Jabra Elite 65T à 99 €

Belle baisse de prix sur les écouteurs sans fil Jabra Elite Active 65t qui passe sous la barre des 100 € à plus ecatement 99 €. Certifiés IP56, ils sont résistants à la transpiration et à la poussière. Ils intègrent un capteur de mouvement pour évaluer vos performances et cotre condition physique.

Avec une autonomie allant jusqu’à 5 heures pour une seule recharge, et 15 heures avec son étui de recharge compact, vous avez de quoi l’utiliser sans souci du matin au soir. Embarquant la technologie sans fil Jabra de 3ème génération et le Bluetooth 5.0, vous bénéficier d’une qualité de son exceptionnelle, sans interruption. L’application Jabra Sound+ intégrant un égaliseur complet vous permet également personnaliser le son en fonction de vos préférences.

De plus, ces écouteurs sont aussi compatibles avec les assistants vocaux Amazon Alexa, Siri ou bien encore Google Assistant. Vous obtenez ainsi rapidement et facilement toutes les informations dont vous avez besoin. Dans la boîte on retrouve : le boîtier de recharge, 1 câble micro USB, 3 paires d'embouts en silicone ainsi qu’un guide de démarrage rapide.

Casque audio Seinnheiser HD599 à 104.99 €

Si c’est un casque audio qui vous fait envie, sans dépenser trop, vous pouvez vous tourner vers ce bon plan qui permet d’avoir le Sennheiser HD 599 Special Edition à 104.99 € grâce à une réduction de 47%. Sachant qu’il est en temps normal vendu 199 €, c’est une excellente affaire à ne pas louper !

Casque Sony WH-XB900N à 149 €

Quoi de mieux qu’un bon casque pour s’immerger au plus profond dans votre univers musical. Pour celles ou ceux voulant en acquérir un performant, sans forcément se ruiner, les French Days Amazon permettent de le faire. En effet, le Sony WH-XB900N est en promo à 149 € au lieu de 249 €. Embarquant la réduction de bruit active, il propose un design à celui que l’on peut retrouver sur le modèle plus haut de gamme, le Sony WH-1000XM3.

Casque audio Jabra Elite 85H à 179.99 €

Superbe offre pour le casque audio Jabra Elite 85H qui passe à 179.99 € au lieu de 249.99 € sur Amazon. Il est disponibleà ce tarif réduit dans 4 coloris : noir, beige, bleu, cuivre. Il reste une excellente alternative aux modèles les plus haut de gamme tels que les Bose HeadPhone 700 ou le Sony WH-1000XM3.

Ce casque audio bénéficie d’une réduction de bruit de premier ordre, d’une autonomie hors-norme de 36h avec l’ANC activé et jusqu’à 41h sans ANC. Il est clairement plus endurant que les deux concurrents de chez Sony et Bose avec 10 heures et 20 heures d’autonomie de plus respectivement par rapport au WH-1000XM3 et au Headphones 700. Pour en venir au point le plus important qu’est la qualité sonore, le casque délivre un rendu précis, équilibré qui est doublé d’une bonne maîtrise de la distorsion.

Apple Airpods Pro à 239 €

Ne passez pas à coté de ce bon plan qui permet de se procurer les écouteurs intra-auriculaire d’Apple, les Airpods Pro à petit prix pendant les French Days Amazon. On peut les avoir pour 40 € de moins que leur prix de base de 279 € soit à 239 €. Une remise qui ne se refuse pas quant on sait ô combien sont rares les bons plans sur les produits de la Pomme.

Le top des offres French Days Amazon 2020 sur les smartphones

Ce n’est pas la folie du coté des bons plans sur les smartphones durant les French Days Amazon. La meilleure offre selon nous porte sur le Samsung Galaxy note 10 Lite qui est proposé à 449 €. Les inconditionnels de la Pomme peuvent avoir l’iPhone XS 256 Go sous la barre des 800 €.

Huawei P40 Lite à 238 €

Smartphone entrée milieu de gamme, digne successeur du P30 Lite, le P40 Lite de Huawei est à un bon prix sur Amazon qui le propose à 238 €. Pour moins de 240 €, vous avez un appareil performant qui embarque le processeur Kirin 810 Octo-Core (cadencé à 2 x 2.27 GHz + 6 x 1.88 GHz) couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, extensible à 256 Go via carte NanoMemory.

Sa batterie de 4 200 mAh est compatible charge rapide et c’est Android 10 avec EMUI 10.0.1 qui est aux commande. Le smartphone arbore un écran FullView 6.4 pouces de définition Full HD+ 1080 x 2310 pixels. Pour la partie photo, on retrouve un quadruple capteur photo 48MP f/1.8 + 8MP f/2.4 + 2MP f/2.4 + 2MP f/2.4, et une caméra avant 16 MP f/2.0.

Samsung Galaxy Note 10 lite à 449 €

Le plus accessible des smartphones de la gamme Note chez Samsung passe sous la barre des 450 euros à plus exactement 449 €. Pour ce tarif contenu, vous avez un smartphone proposant des caractéristiques très intéressantes, livré avec un son stylet S-Pen permettant de l’utiliser dans un cadre professionnel pour un maximum de confort et productivité.

iPhone XS 256 Go à 759 €

Si vous avez une préférence pour les iPhone, vous serez sans doute intéressés par ce bon plan qui nous donne l’occasion de se procurer l’iPhone XS dans sa variante embarquant 256 Go de mémoire interne à 759 € dans sa robe argentée. L’appareil est équipé d’un écran OLED Super Retina Full HD de 5,8 pouces (définition 1125 x 2436 pixels), d’un double appareil photo de 12 MP avec double OIS (stabilisation optique de l’image) et d’une caméra avant TrueDepth de 7 MP (avec mode Portrait, éclairage de portrait, contrôle de la profondeur et HDR intelligent).

Le téléphone d’Apple dispose également du Face ID pour l’authentification sécurisée et de la Puce A12 Bionic. Certifié IP68, l’iPhone XS lui permet d’être résistant à la poussière et à l’eau (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes maximum). Enfin, l’appareil est essentiellement fourni avec un chargeur-secteur USB, un câble USB Lightning et un kit mains-libres.

Huawei P40 Pro à 899 €

Le P40 Pro de Huawei voit son prix légèrement baisser lors des French Days. Ce n’est certes pas une réduction de folie mais c’est quand même moins cher que son prix de vente conseillé à savoir 1099 €. Le smartphone arbore un écran OLED avec des bords incurvé, quasi borderless de 6,58 pouces (2640 x 1200 pixels, 441 ppi) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On retrouve un double capteur frontal placé sur la partie gauche du smartphone intégrant un module de 32 mégapixels F/ 2.0 et un module ToF. Sous le capot, le terminal embarque le processeur Kirin 990, compatible 5G, épaulé par 8 Go de mémoire RAM et 256 Go de mémoire interne extensible via une une carte NM.

Le top des offres French Days Amazon 2020 sur les jeux vidéo

Ce n’est pas l’extase au niveau des promotions sur les jeux vidéos pendant les French Days. Quelques titres sur PS4 sont à prix réduit tous comme le Pack PS VR qui devient plus accessible pour les personnes souhaitant goûter à la réalité virtuelle. LE bon plan le plus intéressant porte sur l’abonnement Au service PlayStation Plus 12 mois qui voit son prix chuter de 59.99 € à 41.99 €.

Marvel Spider-Man à 18.53 € et Death Stranding à 29.90 €

Belle offre sur ces deux titre PS4 : Death Stranding et Marvel’s Spider-Man sur PS4 sont bradés. Respectivement vendus au tarif conseillé de 69,99 euros et de 39,99 euros, les deux jeux sont en promo à 29.90 € et 18,53 €. En cumulant les deux prix réduits, Death Stranding et Marvel’s Spider-Man sont à 48.43 €. Plutôt pas mal, non ?!

Manette sans-fil Microsoft pour Xbox One à 49.99 €

On l’a déjà vu à 39.99 € lors de derniers deals sur Amazon en mars dernie. Pour les impatients qui ne veulent pas attendre jusqu’à la prochaine promotion, il est possible de l’avoir à 49.99 € au lieu de 59.99 € pendant les French Days. Cette manette offre une prise en main et une ergonomie optimale avec des poignée antidérapantes pour un meilleur contrôle. Elle est livrée avec un câble d’une longueur de 2,75 mètres. Sans fil, elle est équipée de la technologie Bluetooth qui permet de la connecter facilement à votre ordinateur tournant sous Windows 10, une tablette tactile ou bien même un smartphone.

Abonnement PlayStation Plus de 12 mois à 41.99 €

Pour les Days of Play 2020, en marge des French Days 2020, vous pouvez profitez de l’abonnement PlayStation Plus 12 mois à prix réduit. Ce dernier es proposé à 41.99 € au lieu de 59.99 € soit une réduction de 18 € (au mois, ça représente un coût de 3.50 euros).

Pack PlayStation VR à 199 €

Le PlayStation VR MK4, est la dernière version améliorée de la première génération du casque. Depuis, il a été revu et corrigé sur quelques points tels que l’intégration des écouteurs à l’arceau principal, un processeur désormais compatible HDR ou encore le câble de connexion qui est un peu plus fin. Si vous souhaitez vous équiper, alors profitez-en car ce prix pratiqué par Amazon ne l’est pas souvent. Il est disponible pendant les French Days à 199.99 € au lie de 299.99 €.