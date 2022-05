Zelda Breath of the Wild 2 : un doubleur italien révèle un gros spoiler en interview !

C’est une petite bombe qu’a lâchée le doubleur Pietro Ubaldi dans une interview à propos de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2. En effet, la voix italienne du héros Daruk dans le premier opus sera bien de retour pour le prochain épisode. Mais cette fois-ci, il incarne également un mystérieux ancêtre du personnage.

Alors que la sortie de Zelda : Breath of Wild 2 a récemment été reportée au printemps 2023, les fans de la saga doivent s’armer de patience pour en apprendre plus sur l’un des jeux les plus attendus du moment. Pour l’heure, Nintendo s’est montré particulièrement discret concernant sa prochaine bombe vidéoludique. C’est à peine si l’on sait qu’il s’agira d’une suite directe du premier opus et qu’une partie de l’intrigue se passera dans les airs. Mais, en dehors d’un maigre trailer d’annonce, voici toutes les informations à notre disposition pour le moment.

Aussi, lorsque l’un des doubleurs du jeu commet une petite indiscrétion au cours d’une interview, il n’en faut pas plus pour que les réseaux sociaux s’enflamment. Pietro Ubaldi, voix italienne de Daruk dans le premier Breath of the Wild, s’est en effet exprimé devant les micros de Lega Hyrule, un petit média spécialisé dans la saga culte. Le doubleur reprendra donc bien du service dans le jeu à venir, mais pas uniquement sous les traits de Daruk. Selon lui, il incarnera également l’un de ses ancêtres.

Zelda Breath of the Wild 2 pourrait avoir plusieurs flashbacks

Or, Daruk est déjà décédé lors de la première aventure dans Link dans les contrées abandonnées d’Hyrule. Dans le premier jeu, il apparaît sous la forme d’un esprit, au même titre que les autres héros que l’on rencontre. Le fait qu’il soit présent dans l’histoire de Breath of the Wild 2, qui plus aux côtés de son ancêtre, semble donc indiquer que le jeu pourrait faire quelques bons dans le passé au cours de son histoire.

Selon certaines théories, les joueurs pourraient ainsi croiser la route du tout premier pilote de Rudania, la bête divine qui fait office de donjon dans les Montagnes de la Mort. De ce fait, il paraîtrait logique que l’on rencontre également les ancêtres de Revali, Mipha et Urbosa. Nintendo a déjà affirmé que le prochain opus présentera « un monde étendu » par rapport au premier jeu. Reste donc plus qu’à attendre pour voir ces théories confirmées, ou non.