Fire TV Stick pas cher : toutes les versions du lecteur multimédia sont à prix réduits

Envie de vous procurer le célèbre Fire TV Stick d'Amazon à prix réduit ? À l'occasion d'une offre à durée limitée, toutes les versions du lecteur multimédia sont en promotion chez Amazon et chez Boulanger.

À partir du 23 mai 2022, les membres Amazon Prime auront l'occasion de suivre le tournoi de tennis de Roland-Garros sur Prime Video. Pour regarder l'intégralité du Grand Chelem, Amazon et Boulanger se sont alignés pour permettre à leurs clients respectifs de se procurer un Fire TV Stick en promotion.

Ainsi, jusqu'au dimanche 15 mai prochain, les deux revendeurs proposent les modèles Lite et classique du stick d'Amazon aux prix respectifs de 19,99 euros (au lieu de 29,99 euros) et de 24,99 euros (au lieu de 39,99 euros). De leur côté, les versions 4K et 4K Max du stick sont vendues respectivement aux tarifs de 34,99 euros (au lieu de 59,99 euros) et de 39,99 euros (au lieu de 64,99 euros).

Pour rappel, le Fire TV Stick se présente sous la forme d'un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Il embarque essentiellement un espace de stockage interne de 8 Go pour les applications et les jeux, un processeur Quadricœur 1,7 GHz (ou 1,8 GHz pour le 4K Max), la technologie sans fil Bluetooth et la norme Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac.