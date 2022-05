Ce pack Samsung Galaxy Tab S7 FE + Galaxy Buds2 est à PRIX CASSÉ !

Superbe offre à saisir du côté d'Amazon ! En ce début du mois de mai 2022, il est possible de s'offrir un pack Samsung comprenant la tablette Galaxy Tab S7 FE et les écouteurs sans fil Galaxy Buds2 sous les 390 euros. Toutes les explications de l'offre Amazon sont à consulter dans la suite de l'article.

Après Cdiscount et son pack Samsung Galaxy S21 FE + Galaxy Watch4, c'est au tour d'Amazon de proposer un autre pack contenant des produits high-tech de la marque coréenne.

En effet, le géant du commerce en ligne permet à ses clients d'acquérir un lot incluant le modèle Wifi de la tablette Galaxy Tab S7 FE et les écouteurs sans fil Galaxy Buds2 pour exactement 489 euros au lieu de 608 euros ; soit 119 euros moins cher par rapport à des achats effectués à l'unité. Mais ce n'est pas tout ! La Galaxy Tab S7FE est éligible à une offre de remboursement de 100 euros avant le 15 mai 2022 (voir conditions). Grâce à l'ODR, le prix du pack revient alors à 389 euros.

Pour en revenir à la tablette, la Galaxy Tab S7 FE associée à l'offre Amazon est dotée d'un écran LCD tactile de 12,4 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, d'un espace de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 778G, du système d'exploitation mobile Android et d'une batterie d'une capacité de 10 090 mAh. Quant aux Galaxy Buds2, les écouteurs Samsung possèdent une batterie de 472 mAh leur permettant d'être autonomes pendant une durée de 7h30 (jusqu’à 29 heures avec l’étui fourni), de deux haut-parleurs et du Bluetooth 5.2.