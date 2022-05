French Days Dyson : le V10 Motorhead avec un adaptateur est à 379,99 €

Les French Days 2022 ont démarré sur les chapeaux de roue chez Cdiscount ! Durant l'événement, le site marchand français propose d'acquérir l'aspirateur balai V10 Motorhead de Dyson avec son adaptateur pour 379,99 euros. Une bonne affaire à saisir dans la limite des stocks disponibles.

Les bons plans French Days Cdiscount 2022 ont officiellement commencé et le célèbre site e-commerce a décidé de frapper fort en proposant le Dyson V10 Motorhead à un bon prix.

Le site marchand français permet en effet de se procurer l'aspirateur balai de la marque britannique à 379,99 euros. De plus, un adaptateur pour meubles bas d'une valeur de 39,99 euros est offert. Grâce à cet accessoire offert, le prix du V10 Motoread de Dyson revient donc à 340 euros.

Concernant ses caractéristiques principales, l'aspirateur balai Dyson V10 Motorhead proposé dans un coloris rouge et gris dispose d'une autonomie estimée à 60 minutes (en mode normal), d'un bac d'une capacité de 0,54 litre et d'une puissance d'aspiration de 150 Air Watt. Idéal pour les sols, les meubles et les plafonds, l'appareil est également fourni une accessoire deux en un (brosse et embout large), un long suceur avec détachement facile, un chargeur, une station d’accueil et une tête de nettoyage à entraînement direct.