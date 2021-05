Les AirPods Pro sont à un prix rarement vu, dépêchez-vous !

Profitez du dernier week-end du mois de mai 2021 pour vous procurer les AirPods Pro à un prix rarement vu. Pour les French Days, les écouteurs sans fil d'Apple sont sous la barre des 195 euros avec un code promo. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Alors que les Apple AirPods sont toujours vendus par Cdiscount pour 199,99 euros, Rakuten fait mieux en proposant les écouteurs sans fil pour 5 euros moins chers dans le cadre des bons plans French Days 2021.

Jusqu'à ce dimanche 30 mai 2021 inclus, le site marchand vend les AirPods Pro d'Apple à exactement 194,99 euros au lieu de 209,99 euros par l'intermédiaire de la boutique française Boulanger. Afin d'obtenir le tarif réduit, il suffit de saisir le coupon RAKUTEN15 au cours de l'étape du panier. Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile et l'achat des écouteurs permet d'avoir 4 560 Rakuten Points grâce au ClubR, soit 45,60 euros de réduction sur une prochaine commande (les points acquis peuvent évoluer en fonction du statut du membre).

Concernant leurs points forts, les AirPods Pro embarquent essentiellement la réduction active du bruit et le mode Transparence. Trois tailles d’embouts fuselés en silicone souple sont livrés avec les écouteurs. Résistants à l’eau et à la transpiration, les accessoires disposent d'une autonomie maximale de 24 heures avec le boîtier de charge sans fil. Si vous voulez plus informations, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test des Apple AirPods Pro.