La version Elite Series 2 Core de la manette sans fil Xbox est en promotion pour les French Days 2023. L'accessoire de la console next-gen de Microsoft passe sous la barre des 100 euros chez Amazon et sur Cdiscount grâce à une réduction de près de 15%.

Pour la deuxième journée des French Days 2023, on vous invite à prendre la direction d'Amazon ou du site Cdiscount pour profiter d'une offre intéressante sur une manette sans fil Xbox.

Au cours de l'événement commercial, la manette sans fil Xbox Elite Series 2 Core est proposée par les deux sites e-commerce au prix de 99,99 euros au lieu de 119,99 euros ; soit 20 euros de moins par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction.

Lancée durant la rentrée 2022, la Xbox Elite Series 2 Core est une manette qui dispose de joysticks à tension réglable, d'une poignée caoutchoutée enveloppante et de gâchettes ultra-sensibles. Le joueur peut enregistrer jusqu’à trois profils personnalisés sur la manette et passe de l’un à l’autre à la volée. L'accessoire embarque une autonomie maximale de 40 heures grâce à sa batterie rechargeable et à ses composants raffinés conçus pour durer. Enfin, il est possible d'utiliser la technologie sans fil Xbox, le Bluetooth ou le câble USB-C fourni pour jouer sur console, PC et mobile.