Fini le « rappelez-moi dans 3 jours », Windows 11 vous laisse refuser pour de bon

Windows 11 offre enfin un moyen de dire clairement non à Microsoft. La fenêtre qui vante la sauvegarde OneDrive intègre désormais une option pour la refuser définitivement. Jusqu’ici, cette demande revenait simplement trois jours plus tard.

Depuis longtemps, Microsoft transforme Windows en vitrine pour ses propres services. Les sollicitations apparaissent au lancement, dans les paramètres et parfois directement dans l’interface. En début d’année, le menu Démarrer affichait un avertissement destiné à inciter à placer les fichiers dans la sauvegarde en ligne. Les fermer ne garantit pourtant pas leur disparition. Ils peuvent réapparaître après une mise à jour ou même après un simple redémarrage. À force, beaucoup finissent par céder afin de retrouver un affichage débarrassé de ces messages.

Depuis plusieurs années, la sauvegarde automatique provoque de nombreuses critiques. Pendant longtemps, Microsoft déclenchait la synchronisation des dossiers personnels sans demander l’accord des possesseurs d’un PC sous Windows 11. Plusieurs choix récents ont encore alimenté cette défiance, notamment la suppression de la possibilité de récupérer les fichiers effacés depuis la corbeille de OneDrive. Des centaines de témoignages ont ensuite rempli Reddit et les forums officiels. Malgré cette accumulation, le fonctionnement n’avait pratiquement pas changé.

Windows 11 gagne enfin une option pour refuser la sauvegarde OneDrive

Le plein écran propose maintenant un bouton appelé « Opt out of backup », soit « Refuser la sauvegarde » en français, qui permet tout simplement de désactiver la sauvegarde OneDrive. Windows Latest a repéré cette nouveauté sur deux ordinateurs sous la version stable 25H2. La page accompagne l’outil intégré au système, conçu pour envoyer dans le cloud les fichiers, dossiers, paramètres et mots de passe. Auparavant, l’invite ne faisait que différer la décision de trois jours avant de revenir à la charge. Il n’existait aucune possibilité de répondre non. Microsoft continue malgré tout de défendre son service avec trois arguments, du stockage en ligne jusqu’à la synchronisation des réglages entre plusieurs appareils.

Le changement intervient après plusieurs semaines agitées pour le service de stockage. Au début du mois d’août, OneDrive Photos s’était installée par erreur sur des PC sous Windows 11, puis l’éditeur avait interrompu son déploiement face aux réactions. Avec ce bouton, la logique s’inverse et les personnes préférant conserver leurs documents en local récupèrent enfin le choix. Microsoft appliquera-t-il aussi ce principe aux autres écrans promotionnels affichés par le système ?