OneDrive va gagner plusieurs fonctionnalités, presque toutes liées à l’IA

Microsoft annonce les changements à venir dans OneDrive, son système de stockage en ligne. Espérons que vous n'avez rien contre l'IA, parce qu'elle sous-tend une grande majorité des nouveautés dévoilées.

OneDrive
Crédits : 123RF

Souvenez-vous, au début de l'année 2026, les utilisateurs de Windows poussaient un soupir de soulagement. Après des années à intégrer l'IA dans les moindres recoins du système d'exploitation, Microsoft comprenait que c'était trop. Dans la foulée, la firme de Redmond promet un grand chantier pour réduire la présence de l'intelligence artificielle, donc de Copilot. Il n'a malheureusement pas fallu longtemps pour que l'on se rende compte de la supercherie.

Au lieu de purement et simplement supprimer les fonctions IA là où elles n'ont pas lieu d'être, Microsoft se contente de renommer Copilot avec une appellation plus neutre. Mis à part ça, rien ne change. Et ce ne sont pas les nouveautés à venir dans OneDrive qui vont changer la donne. Ici, pas question de renier l'assistant IA puisqu'il va être au cœur de quasiment toutes les fonctionnalités auxquelles le logiciel de stockage en ligne va avoir droit.

OneDrive dévoile ses futurs ajouts et met Copilot à l'honneur

Citons par exemple l'intégration de Copilot dans le lecteur de PDF de OneDrive. Vous pouvez ainsi sélectionner du texte dans le document, faire un clic droit et choisir parmi les différentes possibilités offertes par l'assistant IA dans le menu contextuel. Si vous ne trouvez votre bonheur, écrivez une requête. L'Explorateur de Fichiers se dote aussi d'une barre de recherche IA liée à OneDrive, uniquement sur les PC Copilot+. Décrivez le document que vous cherchez dans le stockage et Copilot se charge de le trouver.

Lire aussi – OneDrive : attention, vous ne pourrez bientôt plus récupérer vos fichiers supprimés depuis la Corbeille

Toujours dans l'Explorateur de Fichiers, le bouton Demander à Copilot est en ce moment disponible pour les inscrits au programme Windows Insider. Il permet d'agir directement sur les fichiers contenus dans OneDrive pour les résumer ou en tirer les points importants, entre autres. D'autres fonctionnalités en cours de déploiement ou à venir sont à destination des entreprises. Vous pouvez retrouvez tous les détails sur le blog de Microsoft.


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