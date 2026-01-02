Windows 11 joue sur la peur pour faire la pub de OneDrive dans le menu Démarrer

Microsoft recommence avec ses messages peu subtils pour nous pousser à utiliser ses services. C'est au tour de OneDrive de s'inviter dans le menu Démarrer à travers un message légèrement alarmant.

Décidément, Microsoft a de la suite dans les idées. Depuis la sortie de Windows 11 en 2021, la firme fait tout pour convaincre les utilisateurs de passer à la dernière version de son système d'exploitation. Elle a d'ailleurs pu mettre les bouchées double fin 2025 avec la fin du support de Windows 10 en octobre. Maintenant qu'elle est actée, l'entreprise ne compte pas arrêter son matraquage. Il change juste d'objectif en se focalisant sur les produits qu'elle propose.

Cela n'étonnera personne, Microsoft affiche de la publicité pour OneDrive ou autre dans Windows 11 depuis des années. Chaque fois, les retours des utilisateurs sont unanimes : ils ne veulent pas de ce gendre d'intrusion. Mais le gérant américain n'en tient pas compte et régulièrement, il retente sa chance. Cette fois-ci, c'est encore OneDrive qui est mis en avant. Ce qui change, c'est que la réclame est présentée comme un genre d'alerte.

Microsoft essaye de nous effrayer pour pousser à l'utilisation de OneDrive

Le résultat est visible sur la capture d'écran ci-dessous. En ouvrant le menu Démarrer, un encadré jaune agrémenté d'un point d'exclamation indique une “Action conseillée – sauvegardez votre PC“. S'en suit un message disant : “Nous voulons nous assurer que vous ayez toujours accès à vos fichiers, applications, paramètres et mots de passe en les sauvegardant dans le cloud“. Cliquer sur “Continuer” ouvre par défaut l'outil dédié, basé sur OneDrive évidemment.

Cliquer sur la croix en haut à droite de l'encadré le fera disparaître, mais ce n'est pas définitif. Il pourra revenir plus tard. Sur le fond, Microsoft a raison de conseiller une telle sauvegarde, et techniquement ne cite pas OneDrive. La forme risque fort d'agacer en revanche. N'oubliez pas qu'il est possible de contrôler en partie ce genre d'affichage. Il suffit de suivre notre guide pour supprimer les publicités de Windows 11.

