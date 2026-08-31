PCSX2 : la dernière mise à jour de l’émulateur PS2 fait littéralement exploser les performances

PCSX2 est sans doute le meilleur émulateur PS2 sur le marché actuellement et pourtant, cela fait bien longtemps que celui-ci n’a pas eu droit à une vraie grosse mise à jour. C’est désormais chose faite, avec une version 2.8.0 récemment déployée qui fait grimper les performances en jeu de manière exponentielle.

Alors que les stores en ligne ferment les uns après les autres, l’émulation est aujourd’hui le fer de lance de la préservation du jeu vidéo, en permettant à toute une nouvelle génération de joueurs (ou aux plus nostalgiques) de découvrir les titres rétro. La PS2 a depuis longtemps droit à son émulateur chouchou de la communauté : PCSX2, de loin le meilleur dans sa catégorie. Déjà largement efficace, la dernière mise à jour de ce dernier remonte à quelques mois déjà et se contentait de corriger quelques bugs.

On ne s’attendait donc plus vraiment à voir arriver une nouvelle version venant tout bousculer. Et pourtant : le 28 août dernier, l’équipe de développement a annoncé via un billet de blog le déploiement de la version 2.8.0 de PCSX 2. Si l’on retrouve les traditionnels correctifs et autres patchs, c’est bien du côté des performances qu’il faut regarder pour avoir le souffle coupé. C’est simple : le nombre de FPS obtenus en jeu n’est pas loin de doubler.

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PCSX2 est plus performant que jamais grâce à sa dernière mise à jour

Le graphique partagé par les développeurs est pour le moins équivoque. Sur la même carte graphique, à savoir la Radeon RX 9060 XT d’AMD, l’émulateur affiche 131 FPS en moyenne sur Need For Speed Carbon dans sa dernière version, contre 80 FPS dans sa version 2.0.2, soit une augmentation de presque 64 %. Le 1 % low, soit la moyenne du FPS le plus obtenu, a quant à lui presque doublé en passant de 58 FPS à 107 FPS.

Autrement dit, vos jeux PS2 n’ont jamais été aussi fluides sur l’émulateur. Attention toutefois, le billet n’évoque pas les performances sur les cartes graphiques plus modestes, mais rappelle tout de même qu’un modèle relativement récent (GeForce RTX 4060 ou Radeon RX 6600) est nécessaire pour obtenir des résultats approchants. La mise à jour apporte également une refonte du système de succès et la possibilité de télécharger des jaquettes en mode Big Picture.