Ce correctif tant attendu du Samsung Galaxy S26 Ultra empire la situation pour certains propriétaires

Samsung vient de diffuser le correctif supposé régler le problème d’écran du Galaxy S26 Ultra. Les témoignages des propriétaires touchés donnent pourtant une image très différente de celle promise par le constructeur coréen. Certains écrans présentent maintenant un second défaut, absent avant ce déploiement.

Galaxy S27 ultra
Crédits photo : Phonandroid

Sur un smartphone haut de gamme, l’écran constitue l’un des principaux arguments de vente. Les fabricants y regroupent leurs technologies les plus coûteuses et un défaut d’affichage peut rapidement nuire à leur image. Au printemps, notre test du Samsung Galaxy S26 Ultra mettait justement en avant les qualités de sa dalle, notamment grâce à une fonction de confidentialité encore absente chez ses concurrents. La situation s’est depuis nettement dégradée.

Depuis juillet, certains propriétaires remarquent une coloration rougeâtre au milieu de l’écran. Questionné le mois suivant, le constructeur coréen avait évoqué un problème d’optimisation logicielle lié à un mauvais ajustement des valeurs des pixels rouges, verts et bleus de la dalle OLED. La marque avait exclu toute panne matérielle. Il devait encore fournir le correctif annoncé, tandis que le calendrier du firmware ZH3 prévu pour le Samsung Galaxy S26 Ultra avait été dévoilé mi-août. Les utilisateurs auront attendu presque deux mois. Nombre d’entre eux ont préféré patienter plutôt que faire recalibrer leur appareil en boutique.

La mise à jour n’efface pas la teinte rouge du Samsung Galaxy S26 Ultra

La mise à jour n’a pas produit le résultat attendu. D’après les informations de Newsway, une partie des utilisateurs constate toujours cette coloration après l’installation. Des propriétaires ayant confié leur téléphone à un centre de service rapportent la même déception. Certaines zones de l’affichage du Samsung Galaxy S26 Ultra gardent une dominante rougeâtre.

De nouveaux signes apparaissent en parallèle. Plusieurs témoignages mentionnent de petites taches en forme de points près du bord supérieur de l’écran. Certains utilisateurs rapportent aussi que les bordures du haut et du bas ont viré au rouge après le correctif. Aucun de ces défauts n’était présent avant l’installation du firmware sur le Samsung Galaxy S26 Ultra.

Samsung recommande maintenant aux personnes touchées d’ajuster les paramètres de couleur de leur smartphone. Si la gêne demeure, la marque conseille de se rendre dans un centre de service. Plusieurs propriétaires ont obtenu gratuitement une nouvelle dalle après l’échec de la recalibration. Étendre ce remplacement à tous les appareils concernés coûterait très cher au constructeur. Presque deux mois après les premiers signalements, le dossier reste donc ouvert.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

PCSX2 : la dernière mise à jour de l’émulateur PS2 fait littéralement exploser les performances

PCSX2 est sans doute le meilleur émulateur PS2 sur le marché actuellement et pourtant, cela fait bien longtemps que celui-ci n’a pas eu droit à une vraie grosse mise à…

Lanterns sur HBO Max : avez-vous ce teasing subtil d’un grand méchant de Batman ?

Il n’est pas rare que les séries DC (ou Marvel) cachent des petits clins d’oeil à des personnages de leur univers. Mais celui de l’épisode 3 de la série Lanterns…

The Witcher 3 Song of the Past dévoile son gameplay dans un trailer de 12 minutes et c’est sublime

CD Projekt RED a profité de la gamescom 2026 pour montrer à quoi ressemblera le prochain DLC de The Witcher 3. Si le squelette reste évidemment le même que celui…

Après des jours de silence, Microsoft reconnaît enfin le problème de cette mise à jour Windows 11

La mise à jour facultative la plus récente de Windows 11 continue de faire parler. Microsoft vient finalement de reconnaître officiellement l’un des deux problèmes signalés massivement par les utilisateurs….

Près de 390 000 euros pour cet exemplaire unique de Mario Bros. sur NES

Une cartouche de Mario Bros. sur NES se vend environ 10 fois plus cher que les autres aux enchères : 450 000 dollars au total. Qu’a-t-elle de particulier ? On…

GTA 6 tournera-t-il à 30 FPS ou 60 FPS sur PS5 Pro ?

Une nouvelle rumeur vient redonner du grain à moudre à un débat qui agite les leakers de GTA 6 depuis plusieurs semaines. Celle-ci prétend que le jeu tournera à 60…

L’iPhone Ultra aurait failli embarquer un accessoire qui aurait fait grincer des dents chez Apple

Apple préparerait un accessoire inédit pour accompagner son premier iPhone pliable. Le projet aurait bien dépassé le stade de l’idée, avec un prototype fonctionnel testé en interne. Deux obstacles auraient…

Oppo Find X10 Pro Max : sa sortie en Europe se précise, et le smartphone s’annonce monstrueux

La date de sortie du prochain flagship d’Oppo se dévoile. Une nouvelle fuite nous donne en effet davantage d’informations quant à la fenêtre de sortie potentielle des Find X10 et…

Android 17 : cette nouvelle mise à jour va faire plaisir aux propriétaires de Pixel

Avec la prochaine version d’Android 17, les utilisateurs vont être aux anges. Celle-ci promet en effet de corriger de nombreux problèmes, tout en permettant un niveau de personnalisation toujours plus…

Honor Magic 9 : cette recharge ultra-rapide de 100 W pourrait changer la donne

Le prochain flagship d’Honor pourrait se recharger en un clin d’œil. En effet, la gamme Magic 9 bénéficierait d’une vitesse de charge ultra-rapide de 100 W. Rien que ça. De…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.