Ce correctif tant attendu du Samsung Galaxy S26 Ultra empire la situation pour certains propriétaires

Samsung vient de diffuser le correctif supposé régler le problème d’écran du Galaxy S26 Ultra. Les témoignages des propriétaires touchés donnent pourtant une image très différente de celle promise par le constructeur coréen. Certains écrans présentent maintenant un second défaut, absent avant ce déploiement.

Sur un smartphone haut de gamme, l’écran constitue l’un des principaux arguments de vente. Les fabricants y regroupent leurs technologies les plus coûteuses et un défaut d’affichage peut rapidement nuire à leur image. Au printemps, notre test du Samsung Galaxy S26 Ultra mettait justement en avant les qualités de sa dalle, notamment grâce à une fonction de confidentialité encore absente chez ses concurrents. La situation s’est depuis nettement dégradée.

Depuis juillet, certains propriétaires remarquent une coloration rougeâtre au milieu de l’écran. Questionné le mois suivant, le constructeur coréen avait évoqué un problème d’optimisation logicielle lié à un mauvais ajustement des valeurs des pixels rouges, verts et bleus de la dalle OLED. La marque avait exclu toute panne matérielle. Il devait encore fournir le correctif annoncé, tandis que le calendrier du firmware ZH3 prévu pour le Samsung Galaxy S26 Ultra avait été dévoilé mi-août. Les utilisateurs auront attendu presque deux mois. Nombre d’entre eux ont préféré patienter plutôt que faire recalibrer leur appareil en boutique.

La mise à jour n’efface pas la teinte rouge du Samsung Galaxy S26 Ultra

La mise à jour n’a pas produit le résultat attendu. D’après les informations de Newsway, une partie des utilisateurs constate toujours cette coloration après l’installation. Des propriétaires ayant confié leur téléphone à un centre de service rapportent la même déception. Certaines zones de l’affichage du Samsung Galaxy S26 Ultra gardent une dominante rougeâtre.

De nouveaux signes apparaissent en parallèle. Plusieurs témoignages mentionnent de petites taches en forme de points près du bord supérieur de l’écran. Certains utilisateurs rapportent aussi que les bordures du haut et du bas ont viré au rouge après le correctif. Aucun de ces défauts n’était présent avant l’installation du firmware sur le Samsung Galaxy S26 Ultra.

Samsung recommande maintenant aux personnes touchées d’ajuster les paramètres de couleur de leur smartphone. Si la gêne demeure, la marque conseille de se rendre dans un centre de service. Plusieurs propriétaires ont obtenu gratuitement une nouvelle dalle après l’échec de la recalibration. Étendre ce remplacement à tous les appareils concernés coûterait très cher au constructeur. Presque deux mois après les premiers signalements, le dossier reste donc ouvert.