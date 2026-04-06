OneDrive : attention, vous ne pourrez bientôt plus récupérer vos fichiers supprimés depuis la Corbeille

Microsoft vient d'annoncer aux utilisateurs de OneDrive un changement de taille dans la gestion des fichiers supprimés. En effet, lorsque ceux-ci sont stockés localement et supprimés depuis l'appareil, il ne sera plus possible de les récupérer en allant fouiller dans la Corbeille.

Depuis les temps immémoriaux de l'informatique, supprimer un fichier par erreur n'est pas une catastrophe. Plutôt que de les effacer intégralement de l'existence, les systèmes d'exploitation les placent temporairement dans une sorte de purgatoire, généralement appelé Corbeille, dans laquelle il est possible d'aller fouiller pour récupérer les fichiers supprimés par erreur. Et ce, sans se salir les mains.

Les choses se sont légèrement compliquées avec l'arrivée des espaces de stockage sur le cloud, même si le fonctionnement est resté globalement le même. Aujourd'hui encore, lorsqu'un fichier se trouve à la fois sur votre machine et sur le cloud, il est possible de le récupérer dans la Corbeille une fois celui-ci supprimé. Or, cela ne sera bientôt plus possible pour les utilisateurs de OneDrive, comme l'a récemment annoncé Microsoft.

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OneDrive va changer sa gestion des fichiers supprimés

“Afin d'améliorer les performances de synchronisation de OneDrive et de rendre la récupération des fichiers plus prévisible, OneDrive va modifier la manière dont les suppressions de fichiers initiées depuis le cloud sont gérées sur les appareils locaux”, écrit ainsi la firme de Redmond aux utilisateurs de Microsoft 365 sur le Message Center. Concrètement, cela signifie que les fichiers synchronisés entre l'appareil et le cloud n'apparaîtront plus dans la Corbeille une fois supprimés.

Fort heureusement, cela ne veut pas dire que ceux-ci seront irrécupérables. Comme le précise Microsoft, il sera toujours possible de les retrouver dans la propre Corbeille de OneDrive ou de Sharepoint, en se rendant sur le site desdites plateformes. Une étape supplémentaire donc, qu'il faudra bien avoir en tête à compter du mois prochain, lorsque la prochaine mise à jour de OneDrive sera déployée. D'après la firme de Redmond, ce petit changement devrait améliorer les performances de son application.

Source : Neowin