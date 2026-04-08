OneDrive est victime d’un bug de spam massif que Microsoft n’arrive pas à corriger depuis des mois

OneDrive est touché par un bug de spam massif qui agace des milliers d'utilisateurs depuis plusieurs mois. Des dossiers indésirables s'invitent dans leurs fichiers partagés, sans qu'ils puissent rien faire. Et Microsoft tarde à corriger le tir.

microsoft one drive
Crédits : Adobe Stock

Les services de stockage cloud sont devenus indispensables au quotidien, mais ils restent exposés à des incidents récurrents. Un bug sérieux avait déjà permis à des inconnus de consulter les fichiers privés des utilisateurs de OneDrive via des applications tierces. Ce type de vulnérabilité fragilise la confiance dans des outils sur lesquels des millions de personnes s'appuient chaque jour. Pour la firme de Redmond, chaque problème non résolu alimente un peu plus l'exaspération du grand public.

Depuis début décembre 2025, une nouvelle nuisance touche le service sur Windows, Mac et Android. Des comptes, vraisemblablement des bots, envoient en masse des dossiers partagés à des utilisateurs qui n'ont rien demandé. Ce dysfonctionnement est apparu alors que Microsoft travaillait sur une refonte complète de l'application OneDrive, avec une nouvelle interface autonome pensée pour Windows 11. Des centaines de personnes ont signalé le problème sur le forum Microsoft Learn et sur Reddit, certaines indiquant recevoir plusieurs envois indésirables par jour. Le tout sans pouvoir y mettre fin.

Un bug OneDrive permet à des bots de spammer des milliers d'utilisateurs avec des dossiers indésirables

OneDrive ne propose aucun moyen de bloquer ces expéditeurs ni de marquer leurs envois comme spam. Lorsqu'un utilisateur tente de masquer ces dossiers, ils réapparaissent dès l'actualisation de la page. Plus de 50 personnes ont soutenu sur le forum Microsoft Learn le signalement d'un utilisateur surnommé “Phillip Confused”. Ce dernier décrivait recevoir des notifications de partage depuis des inconnus, directement dans sa messagerie. Un mois après ces premiers témoignages, Microsoft a officiellement reconnu le bug et promis un correctif pour fin janvier 2026.

La société a confirmé que les fichiers indésirables ne pouvaient être ni masqués, ni supprimés, ni signalés. Près de trois mois plus tard, l'article de support n'a toujours pas été mis à jour. Aucune date de résolution n'a été communiquée aux utilisateurs concernés. Pour un service utilisé par des centaines de millions de personnes dans le monde, ce silence commence à peser.


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