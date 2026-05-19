GTA 6 : surprise (non), les rumeurs affirmant l’ouverture des précommandes étaient fausses

Les “leakers” de GTA 6 ont encore fait des siennes. Le week-end dernier, Internet s'est mis à croire dur comme fer que Rockstar lancerait les précommandes de GTA 6 ce lundi 18 mai. Nous sommes le 19 mai, et toujours rien à l'horizon.

GTA 6

Au fil des années, nous avons appris beaucoup de choses à propos de GTA 6. À vrai dire, nous avons même un certain nombre d'informations officielles : le jeu se déroulera en Floride, le joueur incarnera deux personnages distincts, etc. Et puis, il y a l'autre pan des informations qui nous arrivent quasi quotidiennement de la part de nombreuses personnes qui prétendent détenir la vérité. Le nombre de fausses rumeurs autour de GTA 6 a atteint un tel niveau qu'il vaut mieux aujourd'hui attendre les communications officielles de Rockstar pour faire confiance aux annonces qui sont faites.

Aussi, beaucoup n'ont pas cru les bruits de couloir qui, le week-end dernier, ont affirmé que les précommandes pour le jeu seraient ouvertes ce lundi 18 mai. Grand bien leur en a pris, puisque ces rumeurs étaient évidemment fausses. La rumeur est partie de plusieurs créateurs de contenus en partenariat avec la chaîne de magasins américaine Best Buy, qui ont laissé entendre avoir reçu un mail les informant que GTA serait disponible à l'achat en ce début de semaine.

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GTA 6 n'est toujours pas disponible en précommandes

Il n'en fallait pas plus pour enflammer Internet. La date fatidique arrivée, beaucoup se sont connectés sur le site de Best Buy tôt le matin dans l'espoir de voir GTA 6 apparaître. Bien entendu, d'autres ont spéculé que ce serait l'occasion pour Rockstar d'enfin dévoiler un nouveau trailer pour le jeu, plus d'un an après le dernier. Après tout, un fan ayant récemment étudié le mouvement des planètes sur les 20 dernières années a affirmé que la bande-annonce devrait bientôt arriver, alors tout cela paraissait bien crédible.

Puis la journée est arrivée à son terme, et absolument rien ne s'est passé. Rockstar se mure dans son silence et GTA 6 est toujours absent des rayons. Plaisanterie à part, il n'y a rien d'étonnant à voir la communauté des joueurs trépigner d'impatience. GTA 6 est non seulement le jeu le plus attendu de tous les temps, mais Rockstar prend un malin plaisir à ne rien dire à son propos, laissant ses fans combler le vide comme ils peuvent. Courage, le Summer Game Fest (et, espérons-le, un nouveau trailer), arrivent bientôt.


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