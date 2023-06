Fable : le futur hit de la Xbox Series X se paie une bande-annonce de pure folie

La licence Fable fait son grand retour dans un reboot prévu pour la Xbox Series X et le PC. Le jeu s’est présenté dans une première bande-annonce lors du Xbox Games Showcase. Un titre sur lequel mise beaucoup Microsoft qui veut en faire son futur gros carton.

Le reboot de Fable avait été annoncé par Microsoft en 2020 via un court teaser et depuis, nous n’avions plus de nouvelles ! Il s’est de nouveau montré lors du Xbox Games Show 2023, la grosse conférence de Microsoft. Cette fois, on a pu en voir plus.

Cette bande-annonce de Fable (ainsi se nomme sobrement le reboot) a ouvert la conférence. Première chose à savoir, il ne s’agit pas d’une cinématique en image de synthèse, mais bien réalisée avec le moteur du jeu.

Fable se montre enfin dans une vidéo et dévoile sa nouvelle identité

Cette vidéo reprend le ton so british des premiers volets. On peut y voir l’acteur Richard Ayoade (The IT Crowd) parler du héros et présenter l’univers du jeu. Celui-ci comportera des éléments inspirés du conte Jack et le Haricot Magique. Difficile de se faire une idée précise du titre étant donné qu’on a pour l’instant aucune image de gameplay, mais l’ambiance semble être au rendez-vous. On note également un très grand soin apporté aux animations faciales.

Pour rappel, Fable est développé par Playground Games, un studio qui a déjà la confiance de Microsoft et des joueurs, puisqu’il est à l’œuvre sur la série Forza Horizon. Changement radical pour les développeurs qui font face à un nouveau défi.

La série Fable a débuté en 2004 sur Xbox sous l’égide de Peter Molyneux, créateur fantasque alors à la tête de Lionhead Studios. La saga a connu un deuxième volet en 2008 puis un troisième en 2010. Après un remaster du premier épisode en 2014, la licence disparaît des radars. Ce nouvel épisode est un reboot sous l’égide d’une nouvelle équipe.

Fable se déroule à Albion, univers de fantasy inspiré par le folklore britannique. Le principal atout du titre est de laisser une très grande liberté au joueur. Il doit bien entendu sauver le monde, mais peut aussi vivre sa vie, acheter une maison, épouser un PNJ ou encore avoir des enfants. Une véritable simulation de vie teintée d’une couche de RPG.

Pas de date de sortie pour le moment, mais Fable sera disponible sur Xbox Series X, sur PC et sera inclus day-one dans le Game Pass, comme toutes les exclus Microsoft.