Fable va faire son grand retour sur Xbox Series X. Via ce reboot de la saga débuté sur Xbox en 2004, les joueurs seront invités à explorer le monde merveilleux, mais menaçant d’Albion. D’après de récentes rumeurs, le jeu pourrait prendre la forme d’un MMO, quittant ainsi sa formule initiale de RPG en solo et coopératif.

Il faisait partie des jeux attendus du Xbox Games Showcase du jeudi 23 juillet 2020t. Pendant une heure, le constructeur a enchaîné les annonces. Nous avons ainsi pu découvrir du gameplay pour Halo Infinite. Nous avons tremblé de peur devant les images de The Medium. Nous avons eu un grand sourire devant le premier trailer de Stalker 2 et nous avons ri devant la bande-annonce de Psychonauts 2, avec l’inénarrable et inimitable Jack Black. Le chanteur de Tenacious D a d’ailleurs poussé de la voix spécialement pour l’occasion.

Seulement, Microsoft avait une dernière surprise avant de clore cette conférence : Fable ! Oui, mesdames et messieurs, après plus de dix ans d’absence (Fable 3 est sorti en 2010 en France), la célèbre trilogie action-RPG développée par LionHead Studios va revenir dans un nouveau reboot sur Xbox Series X et PC, cette fois-ci mené par les britanniques de Playground Games.

Après Forza, place à Fable

Vous les connaissez peut-être si vous êtes un inconditionnel de Forza, puisque ce sont les développeurs de tous les Forza Horizon. Au revoir les bolides et les virées endiablées, place donc à l’héroic fantasy. D’après de récentes rumeurs, le titre pourrait adopter une formule MMO, bien loin de celle des premiers jeux, qui étaient avant tout des RPG jouables en solo ou en coopération. Toutefois, il convient de prendre cette information avec des pincettes.

Quoi qu’il en soit ce trailer nous rassure au moins sur une chose, il semble que l’humour typiquement britannique des premiers opus soit toujours présent. La bande-annonce nous invite à suivre les allées et venues d’une petite fée, qui finira malheureusement en casse-croûte pour un crapaud géant qui passait par là. La voix off nous explique d’ailleurs que dans Fable, « toutes les histoires n’ont pas une fin heureuse ». On espère que ce reboot tiendra toutes ses promesses. D’après les dires de Microsoft, le jeu sera disponible sur le Xbox Game Pass à son lancement. Pour l’heure, Microsoft n’a pas communiqué de date de sortie.

À lire également : Halo Infinite, Fable, Forza… voici la liste des jeux exclusifs qui sortiront sur Xbox Series X