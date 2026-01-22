Xbox officialise la sortie de Fable pour 2026, avec une sortie sur PS5 en prime : découvrez la vidéo de gameplay

Xbox a présenté Forza Horizon 6, Beast of Reincarnation et Kiln lors de longues vidéos de gameplay. Mais c'est bien Fable qui nous a époustouflés et qui leur a volé la vedette.

C'était l'annonce la plus attendue de ce Xbox Developer Direct 2026, la présentation de Fable n'a pas déçu. Nous n'avons pas encore de date de sortie exacte, mais le jeu développé par Playground Games, réputé pour les Forza Horizon, sortira à l'automne 2026. Après des années d'attente, nous sommes sur le point d'assister au retour de cette licence culte de Xbox, au même titre que Halo ou Gears.

L'autre grande information partagée par Microsoft est que le jeu sortira bien entendu sur les Xbox Series S et X, ainsi que sur PC (Microsoft Store avec prise en charge du Play Anywhere et Steam), mais aussi sur PS5, et ce dès le premier jour de lancement, sans exclusivité temporaire pour les consoles Xbox. Fable intégrera, comme attendu, le Xbox Game Pass Ultimate day one.

Le Fable qu'on attendait tous ?

La vidéo de gameplay diffusée est très prometteuse. Les décors d'Albion sont magnifiques et la direction artistique est léchée. On retrouve l'humour typiquement britannique qui fait l'essence et le charme de la franchise. Mais surtout, il semble que ce Fable réponde aux folles promesses que nous assénait Peter Molyneux il y a une vingtaine d'années. Les systèmes de moralité et de réputation paraissent particulièrement poussés, le monde réagit à nos actions, les PNJ mènent une vie logique et pleine de sens, on peut développer des relations avec ces personnages, sans parler de l'aspect économique. Les combats nous ont un peu moins convaincus, mais cela n'a jamais été la force des Fable.

Pour le reste, Forza Horizon 6 sortira le 19 mai 2026 sur Xbox Series et PC. Le lancement sur PS5 aura lieu “plus tard en 2026“. Direction le Japon pour cet opus, qui fait la part belle au housing et au multijoueur. Beast of Reincarnation (été 2026), le jeu de Game Freak, est un Action RPG qui semble puiser ses influences dans les Horizon de PlayStation, avec une touche de Souls Like et de Black Myth Wukong. On a encore du mal à se faire un avis. La surprise du chef fut Kiln (printemps 2026), nouvelle production déjantée de Double Fine. Il s'agit d'un brawler multijoueur en ligne à base de poterie, mais vous comprendrez mieux en regardant la conférence ci-dessous.