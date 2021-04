Élu meilleur jeu de l’année 2020 The Last of Us Part 2 est en promo !

The Last of Us Part 2, élu meilleur jeu de l'année 2020 sur PS4 est actuellement en promotion. Amazon et Cdiscount le propose au prix réduit de 26,35 euros. C'est plutôt pas mal quant on sait qu'il est habituellement vendu 39,99 euros. Une affaire à saisir au plus vite, valable dans la limite de stocks disponibles.

Une offre à saisir d'urgence, valable aussi bien sur Cdiscount que sur Amazon dans la limite des stocks disponibles. Si vous avez une console nouvelle génération PS5, sachez que le jeu est également jouable et compatible avec cette dernière.

Pour rappel ou à titre d'information, l'intrigue de The Last of US Part II se déroule cinq ans après le voyage périlleux d'Ellie et Joel à travers une Amérique ravagée par une pandémie. Ils ont trouvé refuge à Jackson, dans le Wyoming. Vivre parmi une communauté prospère de survivants leur a permis de trouver paix et stabilité, malgré la menace constante des infectés ainsi que des autres survivants.

Lorsqu'un violent événement vient rompre cette paix, Ellie se lance dans une quête de justice pour enfin tourner la page. Alors qu'elle pourchasse les responsables un par un, elle est confrontée aux répercussions dévastatrices de ses actions aussi bien physiques et qu’émotionnelles.

