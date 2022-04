PS5 : vous pouvez installer les mises à jour de la manette DualSense via votre PC

Bonne nouvelle, les joueurs PC ne devront plus forcément être en possession d'une PS5 pour mettre à jour leur manette DualSense. Sony vient de déployer le logiciel de mise à jour de la DualSense sur PC. Néanmoins, il faudra cocher quelques cases pour en profiter.

Nous l'avons évoqué dans nos colonnes la semaine passée. Des membres du forum ResetEra avaient découvert l'existence d'un contrat de licence utilisateur pour un logiciel de mise à jour pour la DualSense. Le document contenait notamment plusieurs mentions d'une application dédiée pour PC Windows et Mac. Une bonne nouvelle pour les joueurs sur ces deux supports, qui jusqu'alors n'avaient pas d'autres choix pour mettre à jour leur DualSense que d'avoir une PS5.

Or, les utilisateurs de ResetEra ont vu juste. En effet, Sony vient d'annoncer la disponibilité du “Programme de mise à jour du logiciel de la manette sans fil DualSense” sur son blog officiel. Vous l'aurez compris, grâce à ce logiciel, les joueurs PC (et non Mac malheureusement) pourront maintenir à jour leur manette PS5 et profiter surtout de ses fonctionnalités exclusives comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives sur les rares titres compatibles.

Sony lance un outil pour mettre à jour sa DualSense sur PC

Comme le précise Sony, il faudra toutefois avoir un PC Windows disposant de la configuration système requise. La voici :

Système d'exploitation : Windows 10 (64 bits) ou Windows 11

Espace de stockage : 10 Mo ou plus

Résolution d'affichage : 1024 x 768 ou supérieure

Port USB requis

Par ailleurs, il sera nécessaire d'installer l'application “Programme de mise à jour du logiciel de la manette sans fil DualSense”, téléchargeable à cette adresse. Une fois le programme installé sur votre machine, il suffira de relier votre manette à votre PC Windows via un câble USB et suivre les instructions à l'écran pour procéder à la mise à jour. Un message s'affichera lorsque le processus est terminé.

Notez enfin qu'il faudra procéder à cette opération pour chacune de vos manettes DualSense. Lorsqu'une mise à jour firmware est disponible, l'application vous préviendra en vous envoyant une notification. Généralement, ces MAJ sont déployées aux côtés des mises à jour du système de la PS5.